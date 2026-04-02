Agar Subsidi Energi Tak Bengkak, Ekonom Dukung Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite dan Solar

Antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang tersebar di kota Palu. (Foto: ANTARA/Ryan magang).

Ekonom dari Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, membeberkan opsi untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan tetap melindungi masyarakat rentan di tengah kenaikan harga minyak mentah akibat konflik Timur Tengah.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah menahan penyesuaian harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, untuk kelompok tertentu, sembari mengatasi sumber tekanan dari sisi fiskal, pasokan, dan konsumsi energi.

“Opsi yang paling cocok agar BBM subsidi tidak naik adalah menahan penyesuaian harga untuk kelompok rentan, sambil menutup sumber tekanannya dari sisi fiskal, pasokan, dan konsumsi energi,” ujar Syafruddin kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam skema ini, Syafruddin mengatakan pemerintah perlu memperketat penyaluran Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran. Selama ini, banyak kalangan menilai penyaluran BBM subsidi masih mengalami kebocoran.

Karena itu, pembatasan pembelian BBM subsidi secara harian dinilai menjadi salah satu langkah untuk menghindari konsumsi berlebihan yang dapat menambah beban anggaran negara.

Di sisi lain, upaya efisiensi energi juga perlu diperkuat, termasuk dengan mendorong pengurangan mobilitas yang boros bahan bakar. Percepatan implementasi program biodiesel seperti B50 juga dapat menjadi solusi untuk menekan ketergantungan terhadap energi impor.

"Pemerintah perlu memperketat penyaluran BBM bersubsidi, membatasi pembelian harian, mengurangi mobilitas yang boros energi, mempercepat implementasi B50, serta mengamankan pasokan LPG dari sumber yang lebih aman dari konflik di Timur Tengah," tuturnya.

Langkah-langkah tersebut dinilai lebih efektif karena langsung menyasar akar persoalan, yakni lonjakan harga minyak dunia, tekanan nilai tukar (kurs) rupiah, serta potensi membengkaknya beban subsidi energi.

Di sisi fiskal, pemerintah juga diminta melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak mendesak. Hal ini bertujuan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap memiliki ruang untuk menjaga stabilitas harga energi.

Tak hanya itu, kebijakan ini perlu diiringi dengan penguatan distribusi pangan dan transportasi. Pasalnya, inflasi di Indonesia kerap meningkat saat rantai pasok terganggu.

"Jadi, fokus kebijakan harus diarahkan pada perlindungan daya beli, efisiensi konsumsi energi, dan penguatan pasokan domestik agar masyarakat tidak langsung menanggung seluruh beban shock global," jelasnya.

Dana Jaga-jaga Rp100 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana penambahan anggaran Rp90 triliun hingga Rp100 triliun untuk subsidi energi.

Mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia sebagai dampak dari perang Iran yang dikeroyok zionis Israel dan Amerika Serikat (AS). “Sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun,” ujar Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp100 triliun itu, ditujukan khusus untuk subsidi energi, bukan kompensasi. Adapun komoditas energi yang ditanggung dengan skema subsidi seperti LPG 3 kg dan solar.

Sedangkan, kompensasi adalah dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha (seperti Pertamina) untuk menutupi selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian (harga pasar) bahan bakar minyak (BBM).

Adapun komoditas yang ditanggung pemerintah menggunakan skema kompensasi adalah Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

“Itu (Rp90 triliun-Rp100 triliun) untuk subsidi. Kalau kompensasi lain lagi. Saya lupa (angka kompensasi),” ujar Purbaya.