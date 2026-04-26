Agen Secret Service Tertembak di Insiden Jamuan Makan Malam Gedung Putih

Seorang agen Secret Service Amerika Serikat (AS) dilaporkan tertembak di acara White House Correspondents' Dinner di Hotel Washington Hotel pada Sabtu (26/4/2026) malam. (Foto: AFP/Mandel Ngan)

Perhelatan bergengsi White House Correspondents' Dinner (WHCA) di Hotel Washington Hilton berubah mencekam pada Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Seorang agen Dinas Rahasia (Secret Service) dilaporkan tertembak saat rentetan tembakan memecah suasana acara yang dihadiri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut.

Laporan dari CNN menyebutkan, peluru mengenai pelindung tubuh atau rompi antipeluru yang dikenakan sang agen. Meski nyawanya terselamatkan oleh rompi tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Hingga kini, kondisi medis terakhir sang agen belum diumumkan secara rinci.

Detik-detik Evakuasi Presiden

Insiden bermula saat suara letusan senjata api terdengar dari arah luar ruangan. Begitu suara tembakan pecah, sejumlah agen Secret Service yang berjaga langsung bergerak taktis membentuk barikade manusia untuk melindungi Donald Trump yang tengah berada di podium.

Situasi semakin tegang karena suara letusan terus terdengar. Petugas keamanan kemudian memutuskan untuk mengevakuasi Trump bersama Ibu Negara, Melania Trump, ke area belakang panggung yang lebih aman. Sejumlah pejabat tinggi dan anggota kabinet yang hadir juga dikabarkan langsung diamankan oleh tim pengamanan masing-masing.

Pelaku Penembakan Berhasil Diringkus

Tak lama setelah insiden, Presiden Trump memberikan pernyataan melalui platform media sosial miliknya. Ia mengonfirmasi bahwa pelaku penembakan telah berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum.

"Malam yang luar biasa di D.C. Secret Service dan aparat penegak hukum melakukan pekerjaan yang fantastis. Mereka bertindak cepat dan berani," tulis Trump dalam unggahannya.

Trump juga memastikan bahwa dirinya, Melania, dan seluruh jajaran kabinet dalam kondisi baik. Terkait kelanjutan acara, ia menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan meski sempat menyarankan agar acara tetap dilanjutkan.

Investigasi FBI di Lokasi Kejadian

Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, pelaku diduga melepaskan tembakan dari posisi rendah atau di lantai. Saat ini, Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengambil alih penanganan tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas FBI terpantau melakukan wawancara intensif terhadap para tamu yang meninggalkan ballroom hotel. Area acara saat ini telah dikosongkan dan dijaga ketat guna penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan kronologi pasti penembakan tersebut.