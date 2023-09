Agnez Mo Ingin Temui 2 Siswa SMPN 1 Ciawi yang Disebut Generasi Perusak

Penyanyi Internasional asal Indonesia, Agnez Mo membela dua siswa SMPN 1 Ciawi yang viral melalui sebuah unggahan video saat keduanya memperlihatkan kepiawaiannya sedang berdansa.

Melalui unggahan Instagram story @agnezmo, pelantun 'Tak Ada Logika' itu mencari dua siswa yang jago berdansa. Menurutnya, yang memiliki prestasi patut diberikan selamat.

"Please find me these two kids so i can personally congratulate them. Punya prestasi itu membanggakan kok. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau bahkan dibikin malu," ujarnya, seperti Inilah.com kutip dari Instagram pribadi Agnez Mo, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Agnez menambahkan, ia menyangkan anak yang berbakat justru malah mendapatkan cemooh dari masyarakat.

"Aduh, mau gimana generasi muda mau termotivasi, kalau caranya gini," lanjutnya.

Lebih lanjut, Agnez Mo mengomentari unggahan SMPN 1 Ciawi yang memberikan klarifikasi. Diketahui mereka adalah penyumbang 3 mendali emas untuk kabupaten Bogor. Salah satu yang pernah diraih adalah 'Dansa Novice A Latin Couple'.

"Hi @smpn1ciawi_bogor this is Agnes Mo. Kalau boleh, sepertinya punya prestasi itu bukan sesuatu yang harus 'minta maaf' kok. Punya anak berprestasi itu dibanggakan saja. karena menurut saya, biar itu jadi boost their confidence. Justru malah, yang kayak gini harus dibanggakan oleh sekolahnya, biar bisa jadi contoh juga buat yang lain, bahwa berprestasi itu lebih penting dibandingkan hanya go viral saja," tulis Agnez Mo.

Masih menurut Agnez, Go viral karena prestasi itu sesuatu hal yang harus dibanggakan.

"So please, please,please, support them always and stand on their sides pada saat ada oknum-onum tertentu dengan closed and judgemantal minds yang pengen menjatuhkan mereka. This is truly important. Kalo boleh, please let me know their contacts/IG," tambah Agnez.