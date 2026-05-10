Agresi Zionis Israel Sudah Renggut 72 Ribu Nyawa di Gaza, Ribuan Korban Masih Tertimbun

Jumlah korban tewas akibat agresi militer Zionis Israel di Jalur Gaza kini sudah menembus angka 72.736 jiwa. (Foto: Anadolu Agency)

Eskalasi kekerasan dan agresi militer Zionis Israel di Jalur Gaza terus menorehkan luka sejarah yang mendalam bagi rakyat Palestina. Memasuki pertengahan tahun 2026, krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut telah memakan korban jiwa dalam jumlah yang sangat masif.

Berdasarkan laporan terbaru dari sumber medis setempat, jumlah korban tewas akibat serangan tanpa henti yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 silam kini telah menembus angka memilukan, yakni 72.736 jiwa.

Tragedi kemanusiaan ini tidak hanya merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil, tetapi juga meninggalkan penderitaan panjang bagi para penyintas. Tercatat, sebanyak 172.535 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan.

Fasilitas kesehatan yang tersisa kini harus berjuang ekstra keras di tengah keterbatasan pasokan obat-obatan dan peralatan medis yang semakin menipis.

Fase Kritis Pasca-Gencatan Senjata

Harapan akan perdamaian dan jeda kemanusiaan sebenarnya sempat berembus ketika gencatan senjata disepakati pada 11 Oktober 2025 lalu. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan anomali yang ironis. Sejak kesepakatan tersebut mulai diberlakukan, jatuhnya korban jiwa dari pihak warga sipil Palestina tidak serta-merta berhenti.

Berdasarkan data akumulatif di lapangan, jumlah keseluruhan warga Palestina yang gugur sejak periode gencatan senjata tersebut telah bertambah sebanyak 850 orang. Di saat yang bersamaan, korban luka-luka baru juga terus bertambah pesat hingga mencapai 2.433 orang.

Upaya pencarian dan penyelamatan terus diintensifkan oleh tim gabungan. Hasilnya, sebanyak 770 jasad warga Palestina berhasil ditemukan dan dievakuasi dari balik timbunan reruntuhan bangunan yang luluh lantak akibat gempuran udara maupun serangan darat.

Ancaman Evakuasi yang Tersendat

Hingga detik ini, gelombang kedatangan pasien ke rumah sakit yang masih nekat beroperasi di seluruh penjuru Jalur Gaza belum juga surut. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir saja, fasilitas kesehatan tersebut kembali menerima lima korban tewas dan 15 korban luka baru yang membutuhkan penanganan darurat secara cepat.

Situasi di lapangan digambarkan sangat kelam dan jauh dari kata kondusif. Otoritas kesehatan dan tim medis setempat menegaskan bahwa angka kematian yang dirilis secara resmi saat ini diyakini belum mewakili jumlah korban keseluruhan yang sebenarnya.

Sejumlah besar korban diperkirakan masih terjebak dan tertimbun di bawah puing-puing beton, serta tergeletak di jalan-jalan protokol maupun area permukiman padat penduduk. Sayangnya, armada ambulans beserta tim penyelamat pertahanan sipil masih lumpuh dan belum dapat menjangkau lokasi-lokasi kritis tersebut.

Kondisi keamanan di lapangan yang terus memburuk dan ancaman serangan susulan menjadi kendala utama yang menghalangi proses evakuasi kemanusiaan di Jalur Gaza.