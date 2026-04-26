Agus Gumiwang hingga Dasco Hadiri Akad El Rumi dan Syifa Hadju: Trenggono dan Adhyaksa Dault jadi Saksi

Minggu, 26 April 2026 - 13:46 WIB

Sejumlah pejabat pemerintah turut hadir dalam prosesi akad nikah pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Di antara tamu yang hadir terdapat sejumlah Menteri dari Kabinet Merah Putih.

Dari jajaran Kabinet Merah Putih, tampak hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara dari kalangan legislatif, terlihat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam prosesi akad, dua tokoh dipercaya menjadi saksi, yakni Sakti Wahyu Trenggono dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault.

Hal ini dikonfirmasi oleh Habib Usman bin Yahya yang turut hadir sebagai pembaca doa dan penceramah.

“Tadi saksinya ada dua, yang satu pak Trenggono (Menteri KKP), yang satu Adhyaksa Dault (eks Menpora 2004-2009),” kata Habib Usman kepada awak media.

Ia juga menggambarkan jalannya prosesi akad berlangsung dengan khidmat dan penuh kekhusyukan.

“Pokoknya yang jelas nikahnya sakral, tenang, di dalamnya khusyuk, dan alhamdulillah banyak yang hadir," katanya.

Prosesi akad nikah sendiri sudah rampung digelar. El Rumi dan Syifa Hadju pun sudah resmi menyandang status sebagai suami istri.

Habib Usman menyebutkan, prosesi sakral itu berlangsung dengan suasana yang sangat khidmat dan penuh haru.

"Alhamdulillah pernikahannya sudah selesai akad nikahnya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Di dalamnya keluarganya, El dan Syifa mendapatkan ketenangan, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rumah tangga tersebut menjadi contoh bagi rumah tangga-rumah tangga anak muda yang lainnya," ujar Habib Usman usai prosesi acara.

Habib Usman pun memberikan kesaksian mengenai kemantapan hati El Rumi saat membacakan ijab qabul. Menurutnya, putra kedua Ahmad Dhani tersebut tampak sangat tenang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.

"Tadi acaranya masyaallah, sangat khidmat, tenang, dan El masyaallah pas kalimat, ijab kabulnya ya, tegas dan sekali doang, sekali selesai," lanjutnya.

