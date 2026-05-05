Ahmad Dhani Blak-blakan Bongkar Alasan tak Ikut Resepsi El-Syifa di Bali: Keluarga Sudah Muak!

Pentolan Dewa19, Ahmad Dhani, blak-blakan soal absen dalam resepsi mewah El Rumi dan Syifa Hadju di Bali Sabtu lalu.

Bukan karena jadwal padat, Dhani secara mengejutkan melontarkan pernyataan pedas terkait hubungannya dengan sang mantan istri, Maia Estianty.

Tanpa tedeng aling-aling, Dhani mengaku keputusannya absen adalah demi menjaga perasaan keluarga besarnya."Sudah Muak!"

Dhani menegaskan bahwa keluarga besarnya sudah tidak sudi lagi bertatap muka dengan Maia Estianty. Kata-kata tajam pun keluar dari mulut suami Mulan Jameela ini saat ditemui di kawasan Kemang (5/5).

"Saya tidak ingin, keluarga saya terutama tidak ingin bertemu lagi dengan Maia. Keluarga besar saya... Makanya tidak datang ke Bali karena mereka sudah muak!" tegas Dhani dengan nada bicara yang meledak-ledak.

Hitam di Atas Putih

Tak hanya soal absen, Dhani juga mengungkapkan kekecewaan mendalam soal rangkaian acara sebelumnya. Ia merasa kecolongan karena tidak ada perjanjian tertulis mengenai pembagian peran di prosesi akad dan siraman El Rumi.

Menurut Dhani, ketidakjelasan ini justru kembali menyulut api perselisihan lama yang seharusnya sudah padam. Ia merasa ada hal-hal yang dilakukan tanpa kesepakatan pihaknya.

Warning untuk Pernikahan Dul Jaelani!

Tak ingin jatuh di lubang yang sama, Ahmad Dhani sudah pasang badan untuk rencana pernikahan putra bungsunya, Dul Jaelani. Ia memberikan "peringatan" bahwa dirinya akan memegang kendali penuh pada acara ngunduh mantu nanti.

"Saya maunya ngunduh mantu, dan itu terserah saya! Bisa dibagi saja, misalnya siraman biar sama ibunya," pungkasnya.

Sementara itu, ketidakhadiran Al Ghazali dan Alyssa Daguise di Bali diketahui karena alasan yang jauh lebih manis, mereka tengah bersiap menyambut kehadiran sang buah hati pertama.