Ahmad Dhani Kasih Bocoran, Alysha Istri Al Mau Lahiran

Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani, mengungkapkan kondisi kehamilan menantunya, Alysha Daguise. Dhani menyebut Alysha hendak melahirkan.

Hal itu disampaikan Dhani melalui akun Instagram resminya, @ahmaddhaniofficial, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

"Wartawan sabar dulu ya... Ini saya lagi mau nemenin Alysha lahiran. Nemenin suami AL siap siaga," begitu caption postingan Dhani.

Al Ghazali Kenang Masa Kecil Jelang Jadi Ayah, Singgung Besarnya Cinta Orang Tua

Al Ghazali tengah diliputi perasaan haru menjelang kelahiran anak pertamanya. Putra sulung Ahmad Dhani itu mengenang masa kecilnya melalui unggahan di Instagram, sekaligus merefleksikan perjalanan hidup yang kini membawanya ke fase menjadi seorang ayah.

Dalam unggahan tersebut, Al membagikan foto masa kecilnya saat masih bayi. Ia mengaku tak menyangka waktu berjalan begitu cepat hingga kini dirinya bersiap menyambut buah hati.

“Dulu, di foto ini aku cuma seorang bayi kecil yang belum tahu apa-apa tentang dunia. Cuma bisa nangis, tertawa, terus tidur dengan tenang dalam pelukan orang tua,” tulis Al melalui Instagramnya, Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Al Ghazali menyinggung perjalanan waktu yang menurutnya begitu luar biasa. Dari seorang anak kecil yang belum memahami dunia, kini ia akan memikul peran besar sebagai orang tua.

“Perjalanan waktu yang sangat luar biasa waktu membawaku ke titik yang enggak pernah aku bayangkan, sebentar lagi aku akan menjadi seorang Ayah,” ujarnya.

Al mengaku baru benar-benar memahami arti kasih sayang orang tua. Ia menyadari besarnya pengorbanan dan tanggung jawab yang selama ini dijalani oleh kedua orang tuanya.

“Baru sekarang aku mulai mengerti betapa besar cinta orang tua, betapa berat tanggung jawab mereka, dan betapa tulus mereka menjaga tanpa banyak kata,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar bisa menjadi sosok ayah yang penuh kasih bagi anaknya kelak.

“Semoga aku bisa meneruskan kasih yang dulu kuterima, menjadi tempat pulang, pelindung, dan cinta pertama bagi anakku nanti,” tulisnya.

Di akhir pesannya, Al memohon doa agar diberikan kesiapan menjalani peran baru dalam hidupnya.

“Doakan aku siap menjalani peran terpenting dalam hidup ini Selamat tinggal Ahmad Al Ghazali kecil dan Thanks for the memory Bismillah,” ucapnya.