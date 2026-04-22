Ahmad Dhani Rencanakan Unduh Mantu El Rumi–Syifa Hadju Bertepatan dengan Ultahnya

Ahmad Dhani mengungkapkan keinginannya untuk menggelar acara unduh mantu bagi putranya, El Rumi, bersama Syifa Hadju. Ia berencana menjadwalkan acara tersebut berdekatan dengan hari ulang tahunnya pada 26 Mei.

Rencana tersebut muncul karena keterbatasan jumlah tamu dalam acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Dhani menyebut masih banyak rekan yang belum mendapatkan undangan sehingga ia ingin menyediakan kesempatan lain melalui acara unduh mantu. Meski demikian, keputusan akhir masih menunggu persetujuan dari Syifa.

"Lagi mau diomongin unduh mantu karena banyak teman saya juga tidak terundang karena kan dibatasin. Ya inginnya begitu supaya teman-teman saya bisa terundang, tapi banyak yang tidak terundang,” kata Ahmad Dhani kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).

Ahmad Dhani juga menambahkan bahwa konsep acara masih dalam tahap pembahasan bersama Syifa, termasuk kemungkinan memilih lokasi yang lebih privat.

“Lagi bicarakan sama Syifa-nya kan, rencananya saya mau bikin dekat-dekat ulang tahun saya jadi sekalian begitu, di villa mungkin biar wartawan susah datang," ujarnya.

Pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju tampil mengenakan busana adat Jawa. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram El Rumi).

Dalam kesempatan yang sama, ia memastikan bahwa pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan berlangsung pada 26 April 2026. Ia membenarkan tanggal tersebut setelah undangan acara mereka beredar di media sosial.

"Sudah ada ya? Oh iya benar berarti," ucapnya.

Jika rencana unduh mantu tersebut terealisasi dekat dengan ulang tahun Ahmad Dhani, maka acara itu kemungkinan digelar sekitar satu bulan setelah pernikahan.

Ia juga menyebut bahwa pesta pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang mengusung konsep internasional akan dihadiri lebih banyak tamu dibandingkan pernikahan putra sulungnya, Al Ghazali, dengan Alyssa Daguise.

Sementara itu, undangan pernikahan pasangan tersebut diketahui mulai disebarkan sejak awal April 2026.

Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju mulai berkembang setelah Syifa mengakhiri hubungannya dengan Rizky Nazar pada Juni 2024. Tak lama kemudian, keduanya resmi berpacaran pada Oktober 2024.

Setahun berselang, El Rumi melamar Syifa secara pribadi di Lauterbrunnen, Swiss, pada 2 Oktober 2025. Momen tersebut kemudian dilanjutkan dengan lamaran resmi yang digelar di Hutan Kota by Plataran pada 21 Januari 2026.