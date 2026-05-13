Ahmad Dhani Siapkan Perubahan Besar di Rumah Demi Cucu Pertama

Ahmad Dhani mengaku tengah menyiapkan kolam renang di rumah untuk menyambut cucu pertamanya, Soleil Zephora Ghazali, anak Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Ahmad Dhani menyambut kelahiran cucu pertamanya dari pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise dengan penuh antusias.

Musisi yang juga pentolan band Dewa 19 itu bahkan mengaku tengah melakukan persiapan khusus di rumahnya untuk menyambut kehadiran sang cucu, Soleil Zephora Ghazali.

“Pokoknya saya sedang menyiapkan kolam renang di rumah,” kata Ahmad Dhani di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Al Ghazali dan Alyssa Daguise diketahui resmi menjadi orang tua setelah Alyssa melahirkan anak pertama mereka pada Minggu (10/5/2026). Kabar bahagia tersebut diumumkan langsung oleh Al melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Al memperlihatkan momen dirinya bersama Alyssa saat mendampingi sang buah hati di ruang perawatan rumah sakit.

“Selamat datang ke dunia, putri cantik kami. Hari ini, dunia terasa lebih lembut, lebih cerah, dan lebih bermakna secara bersamaan karena akhirnya kamu berada dalam pelukan kami,” tulis Al.

Tak lama setelah kabar kelahiran itu diumumkan, Ahmad Dhani bersama istrinya, Mulan Jameela, langsung menjenguk cucu pertama mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Dhani mengaku terkesan dengan paras bayi perempuan yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali itu.

“Super cantik. Pokoknya enggak mirip orang Indonesia,” ujar Dhani.

Meski demikian, saat ditanya apakah sang cucu lebih mirip Al Ghazali atau Alyssa Daguise, Dhani mengaku belum bisa memastikan karena wajah bayi masih terus berubah seiring pertumbuhan.

Selain resmi menjadi seorang kakek, Ahmad Dhani juga mengungkap panggilan khusus yang akan digunakan cucunya kelak. Mantan suami Maia Estianty itu memilih dipanggil “jiddi”, sementara Mulan Jameela akan dipanggil “jiddah”.

“Menurut saya itu yang paling unik aja gitu, dari Bahasa Arab,” kata Dhani.

Kelahiran Soleil Zephora Ghazali sendiri menjadi perhatian publik dan penggemar keluarga Ahmad Dhani. Nama bayi tersebut sempat ramai dibicarakan di media sosial karena dianggap unik dan tidak biasa.