Ahmad Dhani Ungkap soal Konsep Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju: Semua Ditentukan Sendiri

Pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju tampil mengenakan busana adat Jawa. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram El Rumi).

Pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju disebut akan segera melangkah ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat.

Kabar tersebut semakin terang setelah undangan pernikahan mereka tersebar di media sosial. Dari informasi yang beredar dan sudah dikonfirmasi, prosesi akad hingga resepsi direncanakan berlangsung Minggu, 26 April 2026, di Hotel Raffles Jakarta.

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani, ikut memberikan tanggapan terkait kesiapan sang putra menghadapi hari bahagianya. Ia mengatakan bahwa El menjalani momen tersebut dengan santai. “Nggak (Deg-degan) biasa aja, menikah kan normal-normal aja,” ungkap Ahmad Dhani, Jakarta, Selasa (21/04/2026).

Selain itu, Dhani juga menyebut konsep pernikahan El dan Syifa akan berbeda dibandingkan dengan pernikahan kakaknya. Ia mengungkapkan tema yang dipilih memiliki nuansa internasional.

“Internasionale. Udah ada ya? (Pernikahan tanggal 26 April 2026). Oh iya berarti, benar itu berarti,” ujarnya.

Mengenai perencanaan acara, Dhani menegaskan dirinya tidak turut banyak campur tangan. Ia sepenuhnya memberikan kebebasan kepada El dan Syifa dalam menentukan konsep.

“Ide (ikut kontribusi) enggak sih. Semua dari El dan Syifa,” katanya.

Di sisi lain, agenda ngunduh mantu masih dalam tahap pembicaraan antara kedua keluarga. Hal ini disebabkan adanya pembatasan jumlah tamu saat akad nikah.

Dhani menyebut acara lanjutan tersebut kemungkinan akan dibuat lebih besar agar bisa mengundang lebih banyak keluarga serta rekan.