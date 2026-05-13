Ahmad Luthfi tak Main-main, Pengusaha Tambang Nakal Siap-siap Diproses Hukum!

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat memberikan arahan terkait pengawasan tambang di Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026). (Foto: Dok Pemprov Jateng).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pengusaha tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan di wilayahnya.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman pohon dalam rangka konservasi dan reklamasi tambang batu andesit di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026).

"Saya tidak peduli di belakangnya ada siapa. Provinsi Jawa Tengah harus menjadi pelopor daripada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak boleh melanggar daripada konservasi alam," kata Luthfi didampingi Sekda Jateng Sumarno dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha.

Menurut dia, penindakan sudah dilakukan terhadap sejumlah pelaku usaha tambang yang melanggar aturan. Tercatat ada enam pengusaha tambang di beberapa daerah, seperti Klaten, Magelang, Kendal, hingga Pati, yang telah dikenai tindakan karena tidak memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban konservasi lingkungan.

"Penegakan hukum pidana bagi mereka yang melanggar ini untuk memberikan efek jera. Itu perintah saya," tegasnya.

Luthfi juga meminta bupati dan wali kota di Jawa Tengah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Pengawasan dimulai dari proses perizinan, saat operasional, hingga pascatambang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat penanaman pohon di kawasan tambang andesit di Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026). (Foto: Dok Pemprov Jateng).

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Untuk itu, seluruh pihak, termasuk masyarakat dan media, diminta ikut berperan dalam pengawasan.

"Jangan sampai ada oknum yang melakukan eksplorasi wilayah kita dengan cara merusak alam,” tegasnya.

Selain itu, Luthfi mengingatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dinas terkait di kabupaten/kota agar tegas dalam proses perizinan dan pengawasan lingkungan. Ia juga menekankan kewajiban pengusaha untuk menyiapkan dana konservasi sejak awal pengurusan izin.

"Mitigasi dan jaminan reklamasi atau konservasi lingkungan harus dipenuhi. Ini agar anak cucu ke depan dapat merasakan hasilnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi turut memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan tambang yang dinilai telah menjalankan reklamasi dan konservasi lingkungan dengan baik serta memberdayakan masyarakat sekitar. Perusahaan yang menerima penghargaan antara lain CV Jati Kencana Beton, CV Surya Realita, CV Bina Karya, PT Semen Grobogan, PT Semen Indonesia, dan PT Solusi Bangun Indonesia.