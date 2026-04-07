Airlangga dan Purbaya Kompak Jawab Isu Potong Gaji Menteri: Nanti Dibahas

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Wacana potong gaji para menteri sebesar 25 persen terus mengemuka, sebagai bagian dari langkah penghematan keuangan negara. Hingga saat ini, isu tersebut belum ada titik terangnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sama-sama merespons isu pemotongan gaji menteri di Kabinet Merah Putih (KMP). Keduanya kompak memberikan jawaban normatif, bahkan cenderung saling melempar bola, terkait asal-usul isu tersebut. Menko Airlangga mengaku belum membahas secara serius terkait isu tersebut.

Namun, ia mengakui sempat ada pembicaraan awal. “Siapa yang menyampaikan waktu itu, yang bersangkutan,” kata Menko Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Ia pun enggan memastikan apakah akan terlibat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Ditegaskannya, belum ada diskusi konkret di tingkat Kemenko Perekonomian. “Belum saya bahas,” ucapnya.

Meski demikian, Menko Airlangga tidak menutup kemungkinan bahwa isu tersebut pernah mencuat di forum internal. Namun, hingga kini masih sebatas wacana yang terus dipantau. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan tapi kita monitor saja,” ungkapnya.

Tak jauh berbeda, Purbaya yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan pemotongan gaji menteri hingga 25 persen, memberikan penjelasan standar. Ia mengaku tidak tahu apakah ada rencana pemangkasan gaji menteri sebesar 25 persen. “Saya enggak tahu itu,” ungkap Purbaya.

Sebelumnya, Istana melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pemerintah belum membahas secara detail terkait wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para menteri.

Rencana tersebut lebih dulu dilontarkan Purbaya sebagai antisipasi imbas gejolak harga yang dipicu memanasnya geopolitik di Timur Tengah.

Teddy mengatakan pemangkasan gaji masih akan terus dibahas pemerintah dan diagendakan dalam rapat-rapat khusus.

“Jadi intinya untuk konsep-konsep, akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).