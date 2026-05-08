Ajak Bobotoh ke Segiri, Marc Klok Langsung Dilaporkan ke PSSI

Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, secara resmi menyampaikan nota protes kepada PSSI menyusul viralnya pernyataan kapten Persib Bandung, Marc Klok.

Pada Kamis (7/5/2026), Marc Klok sempat melontarkan pernyataan yang mempersilakan Bobotoh untuk tetap melakukan away ke Samarinda, Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 dipindahkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ke Stadion Segiri dengan alasan keamanan. Dalam regulasi kompetisi musim ini, suporter tim tamu juga tetap dilarang hadir di stadion.

Diky mengatakan pihaknya merasa perlu menyampaikan aspirasi langsung kepada federasi karena pernyataan Klok dinilai tidak tepat di tengah situasi yang sedang sensitif.

"Memang hari ini kami dari Pengurus Pusat Jakmania menyampaikan surat aspirasi kami kepada pihak Federasi (PSSI) sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia berkaitan dengan statement salah satu pemain Persib Bandung yaitu Marc Klok," kata Diky kepada awak media di kantor PSSI, GBK Arena, Jumat (8/5/2026).

Menurut Diky, sekalipun disampaikan dalam konteks bercanda, candaan tersebut tetap dianggap kurang bijak.

"Menurut kami sifatnya memang, kalau pun itu bercanda, sepertinya kurang tepat bercandanya di tengah situasi memanas seperti ini," ujarnya.

Nota protes yang dibawa Diky bersama jajaran pengurus The Jakmania diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

Lebih jauh Diky menilai, ajakan bagi Bobotoh untuk datang ke Samarinda tidak sejalan dengan semangat menjaga keamanan pertandingan. Terlebih, Persija sendiri sudah harus menerima kenyataan pahit tak bisa bermain di Jakarta.

"Karena kan kita sama-sama tahu bahwa Persija gagal main di Jakarta, harus di Samarinda. Tapi kan ajakan untuk teman-teman berangkat ke Samarinda juga, teman-teman suporter Persib berangkat ke Samarinda kan rasanya kurang bijak dan kurang elok lah karena kan kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan," katanya.

Di sisi lain, Marc Klok telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat siang. Ia mengaku pernyataannya sebelumnya hanya bercanda dan bukan ajakan serius agar Bobotoh hadir di Samarinda.

Diky mengapresiasi langkah tersebut, tetapi tetap menyayangkan ucapan sang pemain karena figur pesepak bola punya pengaruh besar terhadap suporternya.

"Ya enggak apa-apa, terima kasih Marc Klok sudah minta maaf, sudah memahami bahwa bercandaannya memang dirasa kurang tepat. Tapi kan sekali lagi bahwa kami menyayangkan bahwa pemain sepak bola itu kan seperti junjungan bagi suporter ya, bagi kami gitu lho. Jadi apa pun biasanya yang diaspirasikan dan dibilang sama pemain sepak bola itu biasanya kita nurut," kata Diky.

