Ajudan Eks Gubernur Riau Marjani Resmi Jadi Tersangka di KPK, Ini Dugaan Pidananya

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein (kiri) didampingi jubir KPK, Budi Prasetyo saat mengumumkan tersangka baru dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/2026).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, tersangka tersebut adalah Marjani yang merupakan ajudan (ADC) eks Gubernur Riau Abdul Wahid.

“KPK kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni saudara MJN selaku ADC atau ajudan eks Gubernur Riau,” kata Achmad dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dalam perkara ini, Marjani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ia diduga terlibat bersama sejumlah pihak lain, yakni Abdul Wahid (AW), M Arief Setiawan (MAS), serta Dani M Nursalam (DAN).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung melakukan penahanan terhadap Marjani untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 13 April hingga 2 Mei 2026.

“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung ACLC (C1) KPK,” ujar Achmad menambahkan.

Sementara itu, Ajudan (ADC) Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid, Marjani tak banyak bicara usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ia hanya membantah dirinya terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Marjani, namanya dicatut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Tidak ada saya hanya dicantumi aja, nama saya dicatut,” kata Marjani di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Saat ditanya perihal alasan dirinya menggugat KPK pun, Marjani mengaku karena namanya dicatut terlibat kasus tersebut. “Karena saya merasa saya dicatut,” sambungnya.

Sekadar informasi, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto pada 15 Desember 2025. Dari penggeledahan itu, disita uang dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dikenal dengan istilah “jatah preman” atau japrem.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Mereka adalah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M Arief Setiawan, dan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam. Ketiganya telah ditahan.

Perkara ini bermula dari laporan mengenai dugaan permintaan setoran kepada para kepala unit pelaksana teknis (UPT) oleh pejabat Dinas PUPR PKPP atas perintah gubernur.

Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan adanya kesepakatan pemberian fee sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari tambahan anggaran proyek jalan dan jembatan senilai Rp177,4 miliar.

Dana tersebut disebut dikumpulkan secara bertahap oleh Sekretaris Dinas Ferry Yunanda dan kemudian diserahkan melalui Kepala Dinas M Arief Setiawan kepada gubernur melalui tenaga ahli Dani M Nursalam.

Sepanjang Juni hingga November 2025, tercatat tiga kali penyerahan dana dengan total Rp4,05 miliar. Operasi tangkap tangan dilakukan saat penyerahan terakhir di Pekanbaru dengan barang bukti sebesar Rp800 juta.

Selain itu, penyidik juga menyita uang dalam pecahan asing senilai sekitar Rp800 juta dari rumah pribadi Abdul Wahid di Jakarta Selatan.