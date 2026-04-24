Akad El Rumi dan Syifa Hadju Dijadwalkan Minggu 26 April 2026

Proses administrasi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju telah tuntas. Pendaftaran pernikahan keduanya juga sudah dilakukan melalui KUA Setiabudi.

Pihak KUA Setiabudi, melalui Yusuf Mimbar, mengonfirmasi bahwa pasangan tersebut telah menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

"Sudah kita daftarkan. Jadi untuk berkas beliau menguasakan kepada WO-nya untuk mendaftarkan. Untuk tercatatnya pada hari Minggu, 26 April 2026 jam 10 pagi," kata Yusuf Mimbar dikutip di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menjelaskan dokumen diserahkan oleh perwakilan dari pihak mempelai melalui wedding organizer (WO) dan seluruh persyaratan telah diperiksa.

"Untuk berkas diserahkan oleh utusan beliau dari Pejaten melalui WO. Tadi kita cek berkasnya surat rekomendasi, surat dari kelurahan kedua belah pihak sudah lengkap," sambungnya.

Diketahui, El Rumi telah memperoleh surat rekomendasi numpang nikah dari KUA Kebayoran Lama. Rencananya, akad nikah akan berlangsung di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, media sosial sempat diramaikan dengan beredarnya undangan pernikahan yang diduga milik keduanya. Dalam undangan tersebut disebutkan bahwa resepsi akan digelar pada malam hari, 26 April 2026, bertempat di Hotel Raffles.

Terkait kabar tersebut, Ahmad Dhani sempat memberikan respons singkat mengenai undangan yang tersebar luas.

"Oh sudah ada ya? Oh iya benar berarti," jawab Ahmad Dhani dikutip Kamis (23/4/2026).

