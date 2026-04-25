Profil Akbar Buchari, Ketua HIPMI yang Namanya Terseret Kasus DJKA

Sabtu, 25 April 2026 - 08:00 WIB

Akbar Himawan Buchari adalah seorang pengusaha dan politikus asal Medan. Namanya dikenal sebagai pemilik perusahaan otobus (PO) Kurnia, anggota DPRD Sumatera Utara yang menjabat pada periode 2019-2024, serta Ketua HIPMI.

Saat ini, namanya mulai disorot oleh masyarakat karena namanya sering disebut dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Biodata Akbar Buchari

Nama lengkap : Akbar Himawan Buchari

: Akbar Himawan Buchari Nama panggilan : Akbar Buchari / AHB

: Akbar Buchari / AHB Tempat, tanggal lahir : Medan, Sumatra Utara, 25 November 1988

: Medan, Sumatra Utara, 25 November 1988 Zodiak : Sagitarius

: Sagitarius Pasangan : Ayu Sukmayani

: Ayu Sukmayani Anak-anak : 3

: 3 Media sosial : @akbarbuchari (Instagram)

: @akbarbuchari (Instagram) Pendidikan : Universitas Islam Sumatra Utara

: Universitas Islam Sumatra Utara Pekerjaan: Pengusaha, Politikus

Perjalanan Karier Akbar Buchari

Akbar Himawan Buchari adalah seorang pengusaha sekaligus politikus keturunan Aceh.

Di bidang politik, Akbar Buchari pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar periode 2019-2024.

Selama menjabat sebagai anggota DPRD, Akbar dipercaya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19.

Di dunia bisnis, Akbar Buchari dikenal sebagai pemimpin perusahaan otobus (PO) Kurnia, yang memiliki sekitar 250 armada. Ia juga memiliki bisnis di sektor perkebunan kelapa sawit dan properti.

Di Luar kesibukannya, Akbar turut aktif bergabung pada organisasi pengusaha untuk membangun jejaring profesionalnya.

Berkat kepemimpinannya di berbagai lini usaha, Akbar Buchari dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2022-2025.

Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai salah satu tokoh muda berpengaruh dalam daftar 40 Under 40 Fortune Indonesia untuk kategori bisnis pada tahun 2022.

Mengutip dari website resminya, berikut adalah riwayat pekerjaan Akbar Buchari yang harus diketahui:

2022-sekarang , Ketua Umum BPP Hipmi

, Ketua Umum BPP Hipmi 2010-sekarang , Komisaris Kurnia Group

, Komisaris Kurnia Group 2017-sekarang , Ketua Umum Pengprov ISSI Sumatra Utara

, Ketua Umum Pengprov ISSI Sumatra Utara 2019-2022 , Wakil Ketua Umum BPP Hipmi

, Wakil Ketua Umum BPP Hipmi 2017-2022 , Wakil Ketua Umum KADIN Sumatra Utara

, Wakil Ketua Umum KADIN Sumatra Utara 2016-2019 , Bendahara DPD Partai Golkar Sumut

, Bendahara DPD Partai Golkar Sumut 2012-2018, Direktur PT Saka Mitra Sejati

Terlibat Kasus Korupsi Jalur Kereta Api

Nama Akbar Himawan Buchari terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan untuk periode 2021-2024.

Menurut pengakuan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto, ada aliran uang sebesar Rp3,5 miliar yang diperuntukkan bagi “Akbar”.

Kuasa hukum terdakwa mempertegas bahwa sosok “Akbar” yang dimaksud tersebut merupakan Akbar Himawan Buchari, Ketua HIPMI.

Meski namanya sering disebut dalam persidangan, Akbar belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Harta Kekayaan Akbar Buchari

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022, Akbar Buchari tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp13.648.013.587.

Sebagian besar aset kekayaannya berupa enam properti dengan total nilai Rp12 miliar, serta empat unit kendaraan mewah yang ditaksir mencapai Rp4,5 miliar.

Berikut adalah rincian lengkap aset kekayaan yang dimiliki Akbar Buchari:

Tanah dan Bangunan - Rp12.085.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI: Rp450.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI : Rp825.000.000 Tanah Seluas 1191 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI : Rp2.890.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 724 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN : Rp2.920.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN : Rp3.000.000.000 Tanah Seluas 845 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI : Rp2.000.000.000

Alat Transportasi dan Mesin - Rp4.521.510.000 MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER 200 FS AT D Tahun 2019, HASIL SENDIRI: Rp1.800.000.000

MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2022, HASIL SENDIRI: Rp505.910.000

MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2022, HASIL SENDIRI: Rp1.315.600.000

MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2021, HASIL SENDIRI: Rp900.000.000

Harta Bergerak Lainnya: Rp 0

Surat Berharga: Rp375.000.000

Kas dan Setara Kas: Rp17.120.325

Harta Lainnya: Rp16.998.630.325

Hutang: Rp3.350.616.738

Total Harta Kekayaan: Rp13.648.013.587

Foto keluarga Akbar Himawan Buchari (Foto: Instagram / akbarbuchari)

Akbar Himawan Buchari (kiri) bersama Anindya Bakrie (kedua dari kiri), Sufmi Dasco (tengah), Rosan Roeslani (kanan), dan Raffi Ahmad (kanan) (Foto: Instagram / raffinagita1717)