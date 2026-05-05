Profil Akira Toriyama, Mangaka Legendaris Pencipta Dragon Ball

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:00 WIB

Tampilan Akira Toriyama dengan dua karakter manga Dragon Ball di belakangnya (Foto: Up Station)

Akira Toriyama adalah seorang mangaka legendaris yang menciptakan Dragon Ball, salah satu seri manga dan anime populer sepanjang masa.

Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1984, Dragon Ball menjadi sebuah serial manga dan anime yang paling dinanti-nantikan oleh penggemar di seluruh dunia.

Serial ini kemudian berkembang dan melahirkan berbagai sekuel seperti Dragon Ball Z, GT, Super, hingga Daima, serta didukung oleh puluhan film, video game, dan merchandise yang mendunia.

Toriyama wafat pada 1 Maret 2024 dalam usia 68 tahun, namun sosoknya selalu dikenal melalui karya-karya terbaiknya.

Biodata Akira Toriyama

Nama lengkap : Akira Toriyama

: Akira Toriyama Tempat, tanggal lahir: Jepang, 5 April 1955

Jepang, 5 April 1955 Zodiak : Aries

: Aries Tempat, tanggal wafat : Jepang, 1 Maret 2024

: Jepang, 1 Maret 2024 Pasangan : Yoshimi Kato

: Yoshimi Kato Anak-anak : 2

: 2 Pekerjaan: Mangaka

Akira Toriyama lahir di Kota Kiyosu, Prefektur Aichi, Jepang, pada 5 April 1955. Ia tumbuh besar bersama seorang adik perempuan. Sejak kecil, Akira sudah hobi menggambar, khususnya hewan dan kendaraan.

Ia mulai terobsesi ingin menjadi seorang ilustrator setelah menonton film One Hundred and One Dalmatians (1961).

Saking sukanya, Akira yang duduk di bangku SMP sempat berhenti menggambar karena lebih tertarik dengan dunia perfilman dan acara televisi.

Minatnya pada dunia gambar akhirnya kembali saat ia masuk SMA. Setelah lulus SMA, Akira sempat ingin melanjutkan kuliah di bidang seni dan kreatif, namun ditentang oleh orang tuanya.

Demi bisa melanjutkan hobinya, Akira memutuskan tidak melanjutkan kuliah dan bekerja di sebuah agensi periklanan di Nagoya sebagai pembuat poster selama tiga tahun.

Perjalanan Akira Toriyama Menciptakan Dragon Ball

Di usianya yang ke-23, Akira Toriyama yang baru saja menganggur setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, mencoba mencari peruntungan dengan mengirimkan karya ke kompetisi manga yang diselenggarakan Weekly Shonen Jump.

Meski mendapat penolakan, editor bernama Kazuhiko Torishima melihat Toriyama memiliki prospek besar dalam membuat mangaka.

Berkat dukungannya, Toriyama terus menggambar sampai akhirnya ia berhasil menciptakan Dr. Slump pada 1980.

Manga komedi tentang profesor unik dan robot kecil bernama Arale itu meledak hingga meraih penghargaan manga bergengsi dan diadaptasi menjadi anime.

Sukses dengan Dr. Slump, Torishima menyarankan Akira untuk membuat manga bertema bela diri karena ia sangat menyukai film kung fu Jackie Chan.

Ide itu kemudian melahirkan manga pendek berjudul “Dragon Boy” pada 1983, yang kemudian berkembang menjadi Dragon Ball pada tahun 1984.

Awalnya, Dragon Ball terinspirasi dari kisah klasik Tiongkok Journey to the West dan berfokus pada petualangan Son Goku mencari Bola Naga.

Namun seiring waktu, manga ini berubah menjadi seri pertarungan dengan jurus-jurus ikonik yang membuat Dragon Ball meledak secara global.

Kesuksesannya pada Dragon Ball membuat Akira Toriyama dikenal sebagai salah satu mangaka paling berpengaruh sepanjang sejarah.

Bahkan, kreator manga ternama seperti Eiichiro Oda (One Piece), Masashi Kishimoto (Naruto), hingga Tite Kubo (Bleach) mengaku terinspirasi oleh karya Toriyama.

Setelah menyelesaikan Dragon Ball pada 1995, Akira Toriyama memilih hidup santai dan jarang muncul di publik.

Meski demikian, ia tetap aktif membuat manga pendek seperti Sand Land, Cowal, dan terlibat langsung dalam franchise Dragon Ball lewat film Dragon Ball Z: Battle of Gods.

Akira Toriyama meninggal dunia pada 1 Maret 2024 di usia 68 tahun akibat acute subdural hematoma atau pendarahan di otak. Kabar kematiannya diumumkan pada 8 Maret 2024 oleh studio miliknya, Bird Studio.

Kekayaan Akira Toriyama

Pada 2023, kekayaan bersih Akira Toriyama ditaksir mencapai US$30 juta atau Rp450 miliar.

Kekayaan ini berasal dari karya-karya populernya seperti Dragon Ball dan Dr. Slump.

Dragon Ball sendiri merupakan salah satu manga paling populer di dunia dengan penjualan lebih dari 300 juta kopi.

Melalui Dragon Ball, Akira mendapatkan penghasilan besar dari penjualan manga, adaptasi anime, film, hingga lisensi video gim.