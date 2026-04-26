Aksi Bersih-bersih BEI: Saham Perusahaan Franky Widjaja dan Prajogo Pangestu 'Terusir' dari Indeks Blue Chip

Seorang pria berjalan di atas layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Upaya pembenahan tata kelola perdagangan di lantai bursa terus dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI). Termasuk melakukan evaluasi mayor terhadap sejumlah indeks saham unggulan alias blue chip seperti IDX80, LQ45, dan IDX30. Alhasil, sejumlah emiten milik konglomerat terusir.

Sebagai bagian dari evaluasi, BEI mengocok ulang kriteria emiten yang layak masuk indeks saham “sultan” yang diwakili IDX80, LQ45, dan IDX30.

Revisinya terkait pengecualian saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tertentu yang tinggi (high shareholding concentration/HSC). “Bursa Efek Indonesia pada April 2026 telah melakukan evaluasi atas sejumlah indeks,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Mulyana, di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dampak parameter HSC yang masuk dalam kriteria ketiga indeks kasta tertinggi itu membuat sejumlah emiten terpental. Misalnya, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) harus rela keluar dari indeks IDX80 dan LQ45.

Kedua saham itu sudah mengalami tekanan hebat usai pengumuman HSC yang tidak hanya berdampak di dalam negeri lewat BEI, melainkan juga ke investor global melalui MSCI.

Sebagai informasi, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) merupakan perusahaan induk sekaligus bagian dari Grup Barito Pacific, kerajaan bisnis milik konglomerat Prajogo Pangestu.

Per April 2026, Forbes Real Time Billionaires menempatkan Prajogo sebagai warga negara paling tajir di Indonesia, dengan kekayaan sekitar US$20,4 miliar–US$24,1 miliar, atau setara Rp352 triliun–Rp412 triliun.

Sementara itu, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) merupakan perusahaan tambang batu bara milik Sinar Mas Group yang kini dikuasai konglomerat Franky Oesman Widjaja.

Pada 2024, Forbes mencatat kekayaan keluarga Widjaja mencapai US$18,9 miliar atau sekitar Rp296 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang mencapai US$9,7 miliar.

Dalam sepekan terakhir, harga saham BREN anjlok 30 persen ke Rp4.620 per saham, atau turun 57 persen dari level tertingginya. Hal serupa terjadi pada saham DSSA yang juga terjun bebas 38 persen dalam sepekan ke Rp2.020 per saham, atau melemah 57 persen dari posisi puncaknya.

Sebagai informasi, LQ45 merupakan indeks yang memuat 45 saham paling likuid di BEI. Sejumlah kriteria yang mendasari pemilihan di antaranya likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan yang baik, serta harus tercatat di BEI setidaknya enam bulan.

Kurang lebih sama dengan IDX80 yang cakupan kriterianya lebih luas dibandingkan LQ45 karena beranggotakan 80 emiten. Universe IDX80 mencakup saham-saham yang tercatat di BEI minimal enam bulan, memiliki free float minimal 10 persen, dan tidak masuk dalam kategori HSC.

Emiten yang masuk indeks IDX80 dan LQ45 biasanya mengalami peningkatan permintaan saham karena reksa dana indeks dan ETF diwajibkan membeli saham tersebut. Selain itu, perhatian investor juga akan tertuju pada saham-saham yang masuk kedua indeks tersebut.