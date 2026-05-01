Aksi Buruh di Bandung Berujung Ricuh, Pos Polisi Dibakar

Massa buruh membakar ban bekas di kawasan Kota Bandung, Jabar, Jumat (1/4/2026). (Foto: IG PR)

Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat tiba-tiba berujung ricuh antara peserta aksi dengan aparat keamanan atau polisi yang mengawal jalannya May Day 2026, Jumat (1/5/2026).

Massa sebelumnya beraksi di Taman Cikapayang berlangsung damai, mereka menyampaikan aspirasinya tanpa insiden. Ketika hari mulai gelap sekitar pukul 18.40 WIB dan menjelang bubar, aksi massa berubah mencekam.

Terjadi dua kubu yang saling menyerang melempari batu serta benda yang ada di sekitar, bahkan ada pula yang melontarkan petasan.

Tak hanya itu, massa juga membakar sebuah pos polisi di kawasan Simpang Tamansari. Warga dan pengendara yang melintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan, karena aksi pembakaran.

Aparat kepolisian pun kembali didatangkan untuk mencegah aksi massa semakin meluas. Karena sebagian massa sudah sewenang-wenang menutup ruas jalan Dipatiukur dan simpang Taman Cikapayang.