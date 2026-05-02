Aksi Taksi Green SM Ugal-ugalan di Jalan Viral di Media Sosial

Belum selesai masalah taksi Green SM di perlintasan kereta api Bekasi yang menyebabkan kecelakaan, kini publik dibuat geram dengan aksi sopir taksi hijau itu yang melawan arah di sejumlah lokasi.

Ramai di media sosial taksi Green SM kedapatan nekat melawan arus di dua lokasi berbeda di Jakarta dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni pada Jumat (1/5/2026) malam.

Aksi Nekat di Depan RSPP

Aksi pertama terekam kamera warga di depan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar pada Sabtu (2/5), tampak taksi hijau tersebut sempat "terjepit" arus kendaraan hingga akhirnya terpaksa mundur perlahan karena aksinya yang membahayakan.

"Yaah elaah, taksi ini lagi, taksi ini lagi. Parah... parah taksinya emang nih," cetus sang perekam video dengan nada dongkol.

Terulang di Jakarta Pusat

Seolah tak kapok, armada Green SM lainnya (atau mungkin unit yang sama) dengan nomor polisi B-2446-SCX juga terekam kamera warga sedang asyik melawan arah di Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Jakarta Pusat.

Mobil ramah lingkungan tersebut terlihat melaju melawan arus dari kolong jembatan menuju arah Tamansari.

Polisi Turun Tangan

Menanggapi kegaduhan di media sosial, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Saat ini, kepolisian tengah melakukan pengecekan mendalam untuk menindak sopir yang bersangkutan."Iya, lagi dicek," ujar Ojo singkat saat dimintai konfirmasi oleh awak media.