Aksi Trisula Maut Liverpool Buat Setan Merah Terbakar di Anfield

Manchester United datang ke Stadion Anfield pada Senin (6/3/2023) dini hari WIB dengan semangat tinggi, namun pulang dengan kepala tertunduk malu. Trisula Liverpool menghantam Setan Merah kembali ke dasar bumi.

Tim tamu sebenarnya bermain hampir tanpa cela selama 40 menit pertama, hingga akhirnya membuat kesalahan fatal yang mengakibatkan gol pembuka Liverpool. Gol dari Cody Gakpo, penyerang yang sempat diincar MU, menjadi awal pesta trisula Liverpool dan tanda akan keterpurukan MU.

Skuad MU seperti berada di atas awan dalam seminggu terakhir. Mereka tidak terkalahkan selama 11 pertandingan, termasuk melawan Barcelona, dan meraih trofi perdana Piala Liga Inggris dengan manajer baru, Erik Ten Hag. Ten Hag percaya bahwa Stadion Anfield sama saja dengan markas tim lain.

Namun, "Setan Merah" terbakar dengan nyala para penyerang The Reds setelah dikalahkan 0-7. Trisula Liverpool, Darwin Nunez, Gakpo, dan Mohamed Salah, membuat para pemain MU pulang dengan kepala tertunduk karena kekalahan terbesar dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Nunez, Gakpo, dan Salah masing-masing mencetak sepasang gol untuk membuat "Si Merah" unggul 6-0. Dominasi mereka menciptakan sejarah baru. Menurut Squawka, untuk pertama kalinya dalam pertandingan "derbi barat laut" sejak tahun 1908, tiga pemain Liverpool sekaligus mencetak dua gol ke gawang MU.

Gettyimages

"Kami bermain baik pada paruh pertama, kecuali kesalahan sebelum turun minum. Babak kedua, itu bukan kami. Kami tidak bermain sebagai tim, sangat tidak profesional. Saya jelas terkejut karena beberapa bulan terakhir tim ini selalu menang. Ini adalah kenyataan yang harus kami terima," ujar Ten Hag.

Kekalahan terbesar dalam 481 laga kepelatihan Ten Hag dimulai dari kesalahan jelang turun minum. Itu terjadi saat bek sayap Andrew Robertson (Liverpool) dan Diogo Dalot (MU) bertukar posisi saat serangan tuan rumah. Dalot meninggalkan posisinya dan tidak menutupi area tersebut dengan tepat. Fred, gelandang MU, terlambat menutup celah tersebut, sehingga Gakpo dengan mudah mencetak gol setelah mendapat umpan terobosan dari Robertson.

Bencana awal

Liverpool unggul 1-0 pada menit ke-43 lewat tembakan tepat sasaran pertama sejak awal laga. Adapun beberapa menit sebelumnya, gol MU dari sundulan gelandang Casemiro dianulir wasit karena offside. Momen berbanding terbalik itu menjadi awal kehancuran tim tamu.

”Ketika laga penting mempertemukan dua tim besar seperti ini, gol pertama selalu krusial. Kami sangat efektif (di depan gawang) dan bagus di segala area lapangan. Kami tidak pernah membayangkan skor ini, tetapi ketika para pemain percaya diri, itulah yang terjadi,” kata Robertson.

Stadion Anfield yang terkenal angker bagi tim tamu bergemuruh. Tim asuhan Manajer Juergen Klopp termotivasi. Tertinggal di markas Liverpool adalah hal yang tidak diharapkan semua tim, termasuk MU. Selain tekanan dari pendukung fanatik tuan rumah, rencana Ten Hag juga sudah telanjur berantakan.

Gettyimages

MU memainkan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan penyerang yang sedang berapi-api, Marcus Rashford, sebagai ujung tombak. Mereka selalu mengincar transisi serangan balik dengan umpan-umpan panjang. Sebelum gol, mereka nyaris menghukum garis pertahanan tinggi lawan. Namun, setelah ketinggalan, mereka terpaksa membangun serangan dari bawah.

Salah dan rekan-rekan kembali dari turun minum dengan rasa lapar berlebih saat pemain MU berupaya membalikkan keadaan. Liverpool memanfaatkan tim lawan yang terburu-buru dan lebih ofensif. Mereka menambah dua gol sekaligus dari skema transisi dalam rentang 5 menit setelah paruh kedua dimulai, dari Nunez dan Gakpo.

Tertinggal 0-3, Rashford dan rekan-rekan tampak menyerah. Terlihat dari gestur tubuh mereka yang tidak mau berlari ke pertahanan setelah kehilangan bola. Trisula Liverpool pun melanjutkan pesta di Anfield. Salah mencetak dua gol dan Nunez menyumbang satu gol untuk menjadikan skor 6-0.

Pemain pengganti Roberto Firmino menjadi tutup pada menit ke-88. Selain melengkapi pesta gol, dia juga memberikan tanda perpisahan kepada pendukung Liverpool. Firmino baru saja mengumumkan akan hengkang dari Liverpool saat kontraknya habis pada akhir musim.

Klopp sangat puas dengan ketajaman anak asuhnya. Mereka mencetak 7 gol dari 8 tembakan tepat sasaran. ”Pertandingan spektakuler. Luar biasa. Itu adalah dorongan yang kami inginkan. Skor hari ini memang aneh, tetapi yang ingin saya ambil dari laga ini adalah performa luar biasa kami,” tuturnya.

Gettyimages

Salah menjadi pemain terbaik lewat sumbangan 2 gol dan 2 asis. Dia mengakhiri malam sempurna itu dengan sukses memecahkan rekor sebagai pemain Liverpool pencetak gol terbanyak di Liga Inggris (192), melampaui catatan penyerang legendaris Robbie Fowler (191). ”Sangat spesial. Saya akan pulang dan merayakan bersama keluarga sambil minum teh chamomile,” ucap Salah.

Gelandang Liverpool Harvel Elliott, penyumbang 1 asis, juga menjadi sosok terpenting sepanjang laga. Dia sangat fleksibel untuk berada lini tengah dalam formasi 4-3-3 dan juga maju membantu trisula lini serang.

Presensi Elliott sukses mengeksploitasi kelemahan MU di lini tengah yang tampak sepanjang musim. Casemiro yang biasa menutup sisi lemah itu tidak mampu bekerja sendirian di Anfield.

Di sisi lain, perjudian Klopp untuk memainkan garis pertahanan tinggi dengan duet bek tengah Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate terbayar lunas. Mereka sukses membuat MU terkena empat kali jebakan offside. Jebakan itu menangkal ancaman Rashford yang punya keunggulan sprint supercepat.

Hasil laga ini sama sekali tidak mencerminkan realitas sebelum laga. Liverpool sedang berada dalam fase terburuk di rezim Klopp, sedangkan MU menjalani musim terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Semua kenyataan itu berbalik di Stadion Anfield, hanya dalam 90 menit.

A special Anfield afternoon ✨

We've got highlights, reaction and more from #LIVMUN over on LFCTV GO 📺

— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2023