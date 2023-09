Aktor Bintang Avengers, Jeremy Renner Alami Kecelakaan

Pemeran Hawkeye dalam film Avengers, Jeremy Renner alami kecelakaan saat selesai membajak salju. Perwakilan keluarganya mengungkap sang aktor tengah dirawat dan masih dalam kondisi kritis namun stabil. Mengutip dari Variety, Renner juga mengalami cidera.

"Kami dapat mengonfirmasi Jeremy dalam kondisi kritis namun stabil dengan adanya cedera yang diderita usai mengalami kecelakaan terkait cuaca saat membajak salju," ujar perwakilan Jeremy Renner kepada Variety, Senin (2/1/2023).

Sampai saat ini, Keluarganya mendampingi Renner dan sedang mendapat perawatan intensif mengenai kondisinya.

"Keluarga Renner saat ini tengah bersamanya dan dia mendapat perawatan yang sangat baik," lanjutnya.

Sementara itu, hingga kini belum ada informasi pasti mengenai lokasi kecelakaan yang aktor berusia 51 tahun itu alami. Namun, kabarnya Jeremy Renner memiliki rumah di kawasan Washoe County, Nevada.

Berdasarkan surat kabar lokal Reno Gazette Journal, rumah itu telah digunakan oleh Renner dan keluarga selama beberapa tahun. Kediaman yang terletak di kawasan Nevada utara itu juga dilanda hujan salju lebat akibat badai pada malam tahun baru.

Jeremy Renner terkenal sebagai aktor pemeran Hawkeye di saga Marvel. Ia berperan sebagai Clint Barton dalam film Thor (2011). Tidak hanya itu, Renner juga berperan dalam film Mission Impossible.

Selain itu, Renner semakin tekenal ketika ia berhasil masuk nominasi Oscar hingga dua kali. Reputasi Renner kian meningkat.

Prestasi yang ia dapat yaitu masuk sebagai nominasi Piala Oscar kategori Best Actor kala membintangi The Hurt Locker (2008), disusul kategori Best Supporting Actor untuk film The Town (2010).

Film lainnya yang ia bintangi juga di antaranya adalah Arrival (2016), Avengers: Endgame (2019), Wind River (2017), Mission Impossible: Ghost Protocol (2011) dan masih banyak lagi.