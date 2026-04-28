Akui Lintasan Kereta Sebidang Tinggi Risiko, AHY Dorong Pembenahan Sistem dan Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada wartawan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).(Foto: inilah.com/Syahidan)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses penyelidikan kecelakaan kereta api (KA) di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Hasilnya akan dijadikan bahan evaluasi pemerintah.

"Kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis, tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung risiko, dan di sejumlah titik, risikonya tinggi," beber AHY di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta dan sistem lainnya yang juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran.

"Selebihnya, kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Di sinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta," ungkapnya.

"Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan pembaruan data hingga pukul 13.26 WIB, tercatat 15 orang meninggal dan 88 orang mengalami luka-luka.

Seluruh korban meninggal telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sedangkan korban luka mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dalam situasi ini," kata Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba.

Di tengah kondisi yang tidak mudah, KAI berupaya memastikan setiap korban tertangani dengan baik, keluarga tetap mendapatkan informasi yang jelas, dan pelanggan memperoleh haknya melalui proses pengembalian tiket secara penuh.

KAI akan terus menyampaikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lapangan.