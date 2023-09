Akun IG Yeremia Raib Setelah Videonya Diduga Lakukan Pelecehan Viral

Akun Instagram pebulu tangkis Indonesia, Yeremia Rambitan mendadak hilang pasca video dirinya melakukan tindak pelecehan di SEA Games 2021 viral di media sosial.

Pantauan Inilah.com, Rabu (25/5/2022) pukul 12.00 WIB akun pribadi bernama @yeremia_rambitan tak ditemukan di kolom pencarian Instagram mau pun saat digali menggunakan fitur Google.

Belum diketahui pasti, asal muasal lenyapnya instagram pebulu tangkis Timnas Indonesia tersebut. Usut punya usut, Yeremia menutup akun Instagramnya demi menghindari komentar negatif netizen.

Baca Juga: SnackVideo dan UAS Kolaborasi Dorong Pengguna Berbuat Kebaikan

Sebelumnya dalam video viral yang menyeruak di jagat maya, pemain ganda putra itu sempat melontarkan perkataan yang kurang mengeneakkan kepada salah seorang volunteer SEA Games 2021.

“I love you and i want to f**k you,” kata Yere dalam video live di aplikasi Tiktok yang saat itu diketahui penggawa Timnas berada dalam sebuah bis.

Sontak video itu viral menyebar di berbagai platform sosial media. Tak terbendung, kecaman pun menghujam sosok pasangan Pramudya Kusumawardana Yere di ganda putra Timnas SEA Games 2021.

Baca Juga: Ustaz Adi Hidayat Bantah Terkait Iklan Buku yang Gunakan Namanya

Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PBSI selaku federasi bulu tangkis Indonesia terhadap perilaku Yeremia.[ivs]