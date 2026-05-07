Akun Instagramnya Kena Hack, Ahmad Dhani Ajukan Proses Hukum

Musisi sekaligus Anggota DPR Ahmad Dhani Prasetyo akan mengajukan laporan ke Polres Jakarta Selatan perihal akun Instagram pribadinya, yang beberapa hari ini kena hack.

Ahmad Dhani bersama pengacaranya dijadwalkan akan melapor pada pukul 11.00 WIB, namun berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi, Kamis (07/05/2026), hingga saat ini kedua orang tersebut belum tampak batang hidungnya.

Sebagai informasi, akun Instagram Ahmad Dhani telah dihack dan menampilkan unggahan berupa penjualan emas atau logam mulia senilai Rp10 juta hingga Rp40 juta.

Tak hanya dalam bentuk unggahan, hacker tersebut juga menampilkan produknya melalui story Instagram Ahmad Dhani.

Meski begitu, beberapa unggahan kader Partai Gerindra terkait dugaan perselingkuhan mantan istrinya, Maia Estianty tak ada yang hilang. Begitu juga dengan jumlah pengikutnya maupun orang yang diikutinya.

Namun, hacker tersebut memilih untuk menonaktifkan komentar pada unggahan tersebut. Akibat tindakan hacker ini, diduga sudah ada pihak-pihak selain Dhani yang merasa dirugikan.

"Pemberitahuan resmi. Dengan ini kami informasikan bahwa akun Instagram milik Ahmad Dhani, saat ini sedang mengalami kendala akses dan dugaan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap manajemen Dewa 19 yang mewakili Ahmad Dhani di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar tidak ada yang melakukan transaksi apapun terkait unggahan yang terbilang janggal tersebut.

"Segala bentuk komunikasi maupun aktivitas dari akun tersebut, untuk sementara berada di luar tanggung jawab kami sampai proses pemulihan akun selesai dilakukan," jelasnya.