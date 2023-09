Al Nassr: Ronaldo Bukan untuk Jadi Duta Piala Dunia 2030

Al Nassr menyebut kontrak yang mengikat Cristiano Ronaldo tidak termasuk tugas di luar lapangan, seperti menjadi duta Piala Dunia 2030.

Ronaldo bergabung dengan Al Nassr dan menerima kontrak €200 juta (Rp3,3 triliun) yang luar biasa. Banyak kabar yang kemudian mengabarkan bahwa Ronaldo akan menjadi duta untuk mempromosikan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030.

Al Nassr langsung membantah laporan tersebut. Mereka menyebut kerja sama Ronaldo hanya sebatas aksi di lapangan hijau.

"Al Nassr ingin mengklarifikasi kabar yang beredar, kontrak Cristiano Ronaldo dengan Al Nassr tidak termasuk kewajiban berlaga di Piala Dunia."

"Fokus utama Ronaldo di Al Nassr adalah bekerja dengan rekan setimnya untuk membantu klub meraih kesuksesan," tulis Al Nassr di akun media sosialnya.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.