Alami Kolaps dari Dalam, Kepala Staf Akui Militer Israel Diambang Kehancuran

Isyarat keputusasaan mulai terpancar jelas dari pucuk pimpinan militer Israel. Di tengah kobaran perang yang meluas di berbagai front, Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, melontarkan pernyataan mengejutkan dengan menyebut institusi yang dipimpinnya sedang mengalami proses 'pembusukan' atau kolaps dari dalam.

Krisis ini bukan disebabkan oleh serangan lawan, melainkan rapuhnya struktur internal akibat krisis personel yang akut. Melansir Anadolu Agency, Zamir mengungkapkan bahwa militer Israel saat ini benar-benar terdesak dan membutuhkan tambahan pasukan dalam jumlah besar untuk sekadar bertahan.

Kegagalan Politik dan Krisis Serdadu

Dalam pertemuan tertutup dengan Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Parlemen Israel (Knesset) pada Minggu (10/5/2026), Zamir blak-blakan menyebut kegagalan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang wajib militer sebagai pemicu utama kehancuran ini.

"Tentara Israel sedang kolaps dari dalam," tegas Zamir di hadapan para anggota parlemen.

Ia menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-ortodoks (Haredim) serta kegagalan memperpanjang masa dinas militer hingga 36 bulan. Baginya, tanpa payung hukum yang kuat, struktur militer Israel hanyalah sebuah bangunan yang menunggu waktu untuk runtuh.

Kurang 15.000 Personel di Garis Depan

Situasi di lapangan digambarkan sudah masuk tahap kritis. Juru bicara militer, Efi Defrin, memaparkan data yang mencengangkan: militer Israel saat ini kekurangan sedikitnya 15.000 personel. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 hingga 8.000 personel sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi tempur di garis depan.

"Sangat penting untuk segera mengesahkan undang-undang wajib militer. Ini adalah satu-satunya solusi praktis untuk menutup celah personel kami," ujar Defrin.

Kebutuhan mendesak ini muncul karena militer Israel dipaksa bertempur secara simultan di Gaza, menghadapi Hizbullah di Lebanon, hingga bersiap melawan kekuatan Iran. Tanpa tambahan pasukan segera, kemampuan operasional Israel di banyak front tersebut dipertanyakan.

Bom Waktu Kelompok Haredim

Akar dari keputusasaan militer ini bermuara pada isu sensitif yang telah menjadi bom waktu selama puluhan tahun: pengecualian wajib militer bagi kaum Haredim. Kelompok ini mencakup sekitar 13 persen dari total 9,9 juta jiwa populasi Israel.

Di saat warga Israel lainnya wajib memegang senjata setelah usia 18 tahun, kaum Haredim justru mendapatkan keistimewaan untuk tidak bertugas demi mempelajari Taurat. Kesenjangan beban tugas ini kini memicu ketegangan sosial yang hebat.

Bagi pimpinan militer, bersikerasnya kelompok Haredim untuk tidak terlibat dalam perang—di saat ribuan serdadu cadangan mulai kelelahan—adalah resep nyata bagi kehancuran total militer Israel dari dalam sistemnya sendiri.