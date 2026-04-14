Alarm FAO: Blokade Selat Hormuz Picu Risiko Krisis Pangan Global

Dampak ketegangan di Selat Hormuz kini merembet ke urusan perut dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melayangkan peringatan serius bahwa gangguan pelayaran di jalur nadi logistik tersebut berisiko memicu krisis pangan global yang masif.

Dalam pernyataan resminya pada Senin (13/4/2026), FAO menekankan bahwa terhambatnya pasokan pupuk dan energi adalah ancaman nyata bagi stabilitas harga pangan. FAO mendesak agar kapal-kapal pengangkut komoditas pertanian segera diberikan akses melintas agar disrupsi tidak menjadi permanen.

Negara Miskin Paling Terancam

Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, menyebutkan bahwa waktu adalah variabel yang sangat krusial saat ini. Ia menyoroti nasib negara-negara miskin yang sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memulai musim tanam.

"Negara miskin paling rentan terdampak. Jika pasokan pupuk terhambat, hasil panen tahun depan dipastikan menurun dan harga pangan akan melonjak tajam," tegas Torero.

Kondisi ini, menurutnya, dapat memaksa pemerintah di berbagai negara mengambil langkah proteksionis ekstrem untuk menekan harga di dalam negeri, yang justru bisa memperburuk distribusi pangan internasional.

Kepala Ekonom FAO Maximo Torero (kanan) dan Kepala Divisi Ekonomi Pangan dan Pertanian FAO David Laborde saat membahas krisis Selat Hormuz di markas FAO di Roma, Italia. (Foto: fao.org)

Titik Kritis di April dan Mei

Meski indeks harga pangan global pada Maret tercatat relatif stabil berkat kecukupan stok gandum dan serealia, FAO memprediksi tekanan besar akan mulai terasa pada April dan Mei.

Kepala Divisi Ekonomi Pangan dan Pertanian FAO, David Laborde, mengingatkan bahwa dunia saat ini sudah berada di ambang batas masalah pasokan bahan-bahan penting pertanian. Ia mewanti-wanti agar gangguan di Selat Hormuz tidak berubah menjadi bencana kemanusiaan.

"Jangan sampai masalah pasokan ini berubah menjadi bencana," ujar Laborde mengingatkan.

20 Sampai 45 Persen Pasokan Terancam

Data FAO mencatat angka yang cukup mengkhawatirkan: sekitar 20 hingga 45 persen pasokan bahan penting untuk sektor pertanian dunia melintasi Selat Hormuz. Dengan persentase sebesar itu, gangguan sekecil apa pun di jalur tersebut akan memberikan dampak domino yang hebat pada harga pasar.

Sebagai solusi jangka pendek, FAO meminta negara-negara untuk tidak membatasi ekspor energi dan pupuk. Badan dunia ini juga menyarankan penggunaan bantuan keuangan internasional, termasuk dari Dana Moneter Internasional (IMF), guna membantu negara-negara yang membutuhkan pendanaan cepat untuk membeli pupuk.

Peringatan ini semakin krusial mengingat tantangan alam yang juga belum usai. FAO menggarisbawahi bahwa risiko krisis pangan ini bisa berlipat ganda jika fenomena cuaca El Nino menguat, yang akan semakin menekan produktivitas lahan pertanian di berbagai belahan dunia.

Kini, mata dunia tidak hanya tertuju pada konfrontasi militer di Teluk, tapi juga pada piring nasi warga global yang kian terancam oleh ego geopolitik di Selat Hormuz.