Alasan AFC Undur Jadwal Drawing Piala Asia 2027, Kapan Timnas Indonesia Diundi?

Pemain timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On, Kevin Diks, dan Jay Idzes bersiap mengeksekusi bola mati pada pertandingan final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah tipis 0-1 dari Bulgaria.(Foto: inilah.com/Rizky)

Agenda penting bagi negara-negara peserta Piala Asia 2027 mengalami perubahan. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengumumkan penjadwalan ulang untuk acara pengundian grup (drawing) putaran final turnamen akbar Benua Kuning tersebut.

Acara pengundian yang sedianya digelar pada 11 April lalu, kini resmi diundur menjadi 9 Mei 2026. Prosesi krusial ini akan mengambil tempat di Riyadh, Arab Saudi, tepatnya di kawasan bersejarah Distrik At-Turaif.

Alasan Keamanan di Balik Penundaan

Penundaan ini bukan tanpa alasan. AFC mengambil keputusan strategis tersebut setelah mempertimbangkan dinamika situasi regional dan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang tengah memanas saat ini.

Langkah penjadwalan ulang diambil semata-mata untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta partisipasi penuh dari seluruh delegasi negara peserta turnamen.

Nantinya, acara pengundian ini akan menempatkan 24 tim terbaik Asia ke dalam enam grup. Dengan format tersebut, masing-masing grup akan dihuni oleh empat negara yang siap memperebutkan tiket ke babak gugur.

Timnas Indonesia dan Sisa 1 Tiket Playoff

Timnas Indonesia sendiri bisa bernapas lega lantaran sudah menyegel satu tempat di putaran final. Skuad Garuda sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finis sebagai runner-up Grup F pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pencapaian mentereng itu membawa Indonesia masuk dalam daftar 18 negara pertama yang lolos otomatis, sekaligus menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang paling cepat mengamankan tempat di Arab Saudi.

Saat ini, sudah ada 23 negara yang dipastikan berlaga di putaran final. Hanya tersisa satu slot terakhir yang masih diperebutkan melalui babak playoff antara Lebanon vs Yaman.

Pertandingan penentu nasib kedua negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2026 mendatang. Nantinya, pemenang dari laga playoff ini akan melengkapi kuota 24 tim yang slotnya sudah disediakan saat pengundian pada Mei nanti.

Sebagai informasi, turnamen putaran final Piala Asia 2027 tetap dijadwalkan bergulir sesuai rencana, yakni pada awal tahun depan mulai 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Arab Saudi selaku tuan rumah telah menyiapkan tiga kota besar sebagai pusat penyelenggaraan pertandingan, yaitu Riyadh, Jeddah, dan Al Khobar.