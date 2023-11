Alasan Drakor Netflix \'All of Us Are Dead\' Wajib Ditonton

Drama Korea terbaru 'All of Us Are Dead' yang bergenre horor thriller masuk dalam daftar serial film yang baru saja rilis di Netflix pada Jumat kemarin (28/1/2022). Sejumlah kritikus dari media asing mengungkap mengapa serial film ini layak dimasukkan dalam daftar tontonan.

'All of Us Are Dead' memiliki daftar pemeran yakni Lee Cheong San (Yoon Chang Young), Nam On Joo (Park Ji Hoo), Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun), Lee Su Hyeok (Park Solomon), Lee Na Yeon (Lee Yoo Mi), Yang Dae Su (Lim Jae Hyeok). Mengambil tempat terbatas di sekolahan, serangan zombie menjadi tontonan panjang dalam 12 episode.

Serial drama korea berbasis webtoon garapan sutradara Lee JQ ini bercerita tentang wabah zombi yang bermula dari gedung SMA di Hyosan, Korea Selatan. Para murid yang tersisa lantas berusaha bertahan hidup dengan alat seadanya saat melawan pasukan zombi yang menguasai gedung sekolah.

'All of Us Are Dead' mendapat rating dewasa 18+ karena penuh dengan adegan kekerasan, darah, dan adegan bunuh diri.

Indian Express menulis, '

Berdarah tapi benar-benar nyata' serial ini layak ditonton karena memiliki alasan

menyajikan tempo cerita yang cepat. Tak ada kesempatan untuk Anda buat bernapas, karena masalah dan konflik datang silih berganti.

Setiap satu konflik selesai, muncul lagi konflik dan masalah baru yang jauh lebih bikin deg-degan. Dengan ritme seperti ini, sangat mungkin kamu akan susah berhenti menonton serial ini, dan berujung pada menontonnya secara maraton.

Sementara situs asal Inggris The Guardian menulis 'All of Us Are Dead' adalah sebuah 'Pertunjukan Zombie Korea Netflix' yang akan membuat Anda terpesona. Alasannya berkat sutradara Lee JQ serial ini tidak hanya bercerita tentang perjuangan melawan zombi, tapi juga menyorot permasalahan khas di sekolah. Mulai dari perisakan verbal, fisik, hingga seksual; pihak sekolah yang mengabaikan laporan murid; tekanan menjalani tes masuk kuliah; hingga status sosial yang berbeda jauh antarmurid.

Meski bergenre thriller, namun 'All of Us Are Dead' juga menyuguhkan romansa remaja, di mana beberapa murid menyimpan perasaan satu sama lain. Salah satunya adalah Cheong San yang sebenarnya mempunyai perasaan mencintai On Joo, sahabat masa kecilnya. Namun, ia harus menelan kenyataan pahit bahwa On Joo memiliki perasaan untuk teman dekatnya, Su Hyeok.

Itu dia beberapa alasan 'All of Us Are Dead' wajib jadi tontonan di akhir pekan ini dan sudah bisa Anda tonton serialnya di Netflix.