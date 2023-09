Alasan Empat Eks Kader PDIP Gugat Megawati dan Isi Gugatannya

Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri digugat senilai Rp40,7 miliar oleh empat orang mantan kadernya yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Samosir periode 2019-2024; Saut Martua Tamba, Renaldi Naibaho, Harry Jono Situmorang, dan Romauli Panggabean.



Keempatnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, lantaran tak terima dipecat secara sepihak dari partai berlambang banteng moncong putih pada April lalu.

Diungkapkan Saut Martua Tamba, mereka tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi sehingga gugatan ini menjadi jalan terakhir mereka.



Lebih lanjut Saut mengatakan, selama ini dirinya sudah menjadi kader yang sangat loyal terhadap PDIP. Namun, kata dia, justru diperlakukan seperti ini.



Selain Megawati, keempat anggota DPRD tersebut juga menggugat empat orang lainnya, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Mahkamah PDIP, DPD PDIP Sumut cq Rapidin Simbolon selaku Ketua DPD PDIP Sumut, dan DPC PDIP Samosir cq Sorta Ertaty Siahaan selaku Ketua DPC PDIP Samosir.



Berikut petitum para penggugat, seperti dikutip dari laman sipp.pn-balige.go.id, Rabu (6/10/2021):



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;



2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Para Penggugat;



3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan terhadap Penggugat;



4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I kepada :

- Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan No. 93/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021.

- Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan No. 94/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021.

- Penggugat III berdasarkan Surat Keputusan No.104/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 22 April 2021.

- Penggugat IV berdasarkan Surat Keputusan No.90/KPTS/DPP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.



5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan pemecatan:



- Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan No. 93/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021.

- Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan No. 94/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021.

- Penggugat III berdasarkan Surat Keputusan No.104/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 22 April 2021.

- Penggugat IV berdasarkan Surat Keputusan No.90/KPTS/DPP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.



6. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota PDIP dan anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);



7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.40.720.000.000 (Rp 40,7 miliar) secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).



8. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Samosir untuk Para Penggugat yang diusulkan Tergugat IV kepada Ketua DPRD Kabupaten Samosir masing-masing tertanggal 10 Mei 2021;



9. Memerintahkan Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;