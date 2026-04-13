Kursi Bioskop Tidak Ada Huruf I dan O? Ternyata Ada Alasan Logisnya

Bioskop pertama kali muncul di dunia pada 28 Desember 1895 di Paris, Prancis, dipelopori oleh bersaudara Lumiere.

Penemuan ini membuka era baru hiburan, di mana masyarakat bisa menonton gambar bergerak secara massal.

Di Indonesia, perjalanan bioskop dimulai pada 5 Desember 1900 di kawasan Tanah Abang, Batavia (sekarang Jakarta), dengan nama Talbot.

Sejak saat itu, bioskop menjadi bagian penting dari budaya hiburan.

Namun, ada fakta menarik yang jarang disadari banyak orang, yaitu kursi bioskop tidak memiliki baris huruf I dan O.

Hal ini sering dilewatkan oleh penonton, padahal sistem penomoran kursi ini memiliki sejarah dan alasan praktis yang cukup menarik.

Lantas, Kenapa Kursi Bioskop Tidak Ada Huruf I dan O?

Berikut adalah sejumlah alasan mengapa baris kursi dengan huruf I dan O sengaja tidak digunakan di bioskop:

1. Kemiripan Huruf dengan Angka

Salah satu alasan utama adalah kemiripan visual antara huruf dan angka. Huruf I hampir identik dengan angka 1, sedangkan huruf O sangat mirip angka 0.

Hal ini bisa menimbulkan kebingungan, terutama saat penonton membaca tiket di ruangan yang remang.

Misalnya, tiket bertuliskan Baris I, Kursi 5 bisa dengan mudah terbaca salah sebagai Baris 1, Kursi 5, sedangkan baris O bisa tertukar dengan angka 0.

Dengan menghilangkan kedua huruf ini, risiko kesalahan membaca tiket menjadi lebih kecil, sehingga penonton dan petugas bioskop sama-sama lebih mudah menemukan tempat duduk yang tepat.

2. Mempermudah Penonton Menemukan Kursi

Selain kemiripan dengan angka, huruf I dan O juga dapat membingungkan dalam kondisi bioskop yang ramai dan pencahayaan yang rendah.

Huruf I kadang terlihat seperti huruf L kecil, sedangkan huruf O bisa menyerupai huruf D kapital.

Situasi ini membuat proses mencari kursi menjadi lambat dan rawan kesalahan.

Dengan menghapus baris I dan O, penonton bisa langsung mengenali tiket mereka dan menuju tempat duduk dengan lebih cepat, sehingga pengalaman menonton menjadi lebih nyaman dan lancar tanpa gangguan.

3. Praktik Internasional yang Sudah Terbukti

Faktanya, penghapusan baris I dan O bukan hanya berlaku di Indonesia. Beberapa bioskop di Amerika Serikat, termasuk teater Broadway, menerapkan sistem serupa.

Di area orkestra, baris I biasanya dilewati, sementara teater Off-Broadway lebih cenderung menghilangkan baris I demi mempermudah penonton.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menggunakan huruf I dan O dalam penomoran kursi adalah praktik internasional yang telah terbukti efektif, sehingga tidak mengherankan jika banyak bioskop di seluruh dunia mengikuti standar ini.

Sejarah Bioskop di Indonesia

Setelah memahami alasan di balik penghapusan baris I dan O, saatnya menilik perjalanan bioskop di Indonesia.

Sejarah bioskop di Indonesia dimulai pada 5 Desember 1900, ketika sebuah bioskop pertama kali dibuka di Tanah Abang, Jakarta, menayangkan “gambar idoep”, yang merupakan film bisu pada masa itu.

Pada awalnya, bioskop ini masih sederhana dan berbentuk tenda atau bedeng yang dikenal dengan nama Talbot, jauh berbeda dengan gedung permanen modern yang kita kenal sekarang.

Memasuki 1920-an, pembangunan bioskop mulai mengarah ke gedung permanen. Salah satu bioskop yang terkenal pada era ini adalah Bioskop Elita (1925).

Tidak lama kemudian, pada tahun 1926, Indonesia memproduksi film pertamanya, yaitu Loetoeng Kasaroeng.

Kemajuan lebih lanjut terlihat pada 1951, ketika Bioskop Metropole, sekarang Metropole XXI, diresmikan.

Bioskop ini menjadi simbol kemewahan dan modernisasi hiburan di Indonesia.

Seiring waktu, bioskop terus mengalami inovasi teknologi. Pada era modern, bioskop menghadirkan fasilitas, seperti IMAX, Premiere, dan Dolby Atmos, memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif.

Di sisi lain, kemunculan layanan Over The Top (OTT), seperti Netflix, Disney+, dan Bioskop Online sejak 2016 juga mengubah cara masyarakat menikmati film, dari bioskop fisik ke platform digital.

Beberapa bioskop bersejarah pun tetap beroperasi hingga kini, menjadi saksi perjalanan panjang perfilman Indonesia.

Metropole XXI tercatat sebagai salah satu bioskop tertua dan kini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sementara Djakarta Theater, yang ikonik sejak era Gubernur Ali Sadikin, masih berfungsi sebagai pusat hiburan.