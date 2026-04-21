Alasan Sakit, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang Batal Diperiksa Bareskrim

Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menjawab pertanyaan awak media di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/4/2026). (Foto: Inilah.com/Harris)

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri batal memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang (AT) sebagai tersangka kasus dugaan tambang nikel ilegal di Konawe Utara.

Tersangka beralasan sakit, sehingga tidak bisa hadir memenuhi pemeriksaan oleh tim penyidik. Kabar tersebut disampaikan oleh tim penasihat hukumnya dengan menyertakan surat keterangan sakit.

"Hari ini pemeriksaan Anton Timbang sesuai panggilan sebagai tersangka. Akan tetapi, penasihat hukumnya mengirimkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penundaan kembali karena alasan sakit," kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meski demikian, Irhamni menegaskan pihaknya akan memastikan kebenaran informasi tersebut, apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau hanya berupaya menghindari pemeriksaan oleh penyidik.

Selain itu, Irhamni menyebut pihaknya akan segera melayangkan pemanggilan kedua.

"Kami akan segera melayangkan panggilan yang kedua dan melakukan pengecekan kesehatan, apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau penghindaran memberikan keterangan kepada penyidik," katanya.

Lebih jauh, Irhamni bilang keterangan dari Anton Timbang bersifat sangat penting, untuk memberi kepastian hukum dalam penyidikan kasus yang sedang ditangani.

"Tentunya ini menjadi penting untuk asas kepastian hukum dan keseimbangan keterangan, bahwa yang bersangkutan harus memberikan keterangan untuk melakukan pembelaan dirinya di dalam proses penyidikan sebelum nanti dilakukan upaya-upaya lainnya," kata dia.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menetapkan AT sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan terkait aktivitas penambangan tanpa izin di Desa Morombo Pantai. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak tersangka sempat meminta penundaan jadwal.

"Illegal mining, PT Masempo Dalle. Rencananya besok pagi jam 10, kami melakukan pemanggilan terhadap tersangka AT," ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Irhamni menjelaskan bahwa sedianya pemeriksaan dilakukan sebelumnya, namun dijadwalkan ulang sesuai permintaan pihak AT.

"Pemanggilan yang pertama. Kemarin diminta jadwal ulang tanggal 21, berarti kan besok, hari Selasa," jelasnya.

