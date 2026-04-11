5 Alat Pemersatu Bangsa Indonesia yang Wajib Diketahui

Ukuran Font Kecil Besar

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang sangat kaya, mulai dari suku, agama, budaya, hingga bahasa.

Selain menjadi kekuatan, perbedaan ini menjadi tantangan bagi negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjaga persatuan, bangsa Indonesia memiliki beberapa alat pemersatu bangsa yang berperan sebagai pedoman untuk menyatukan seluruh rakyat dalam satu identitas yang sama, yaitu Bangsa Indonesia.

Apa Saja Alat Pemersatu Bangsa?

1. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Semboyan negara yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” ini, menjadi salah satu alat pemersatu bangsa yang bermakna bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, dan budaya, perbedaan tersebut tidak boleh membuat bangsa ini terpecah-pecah.

2. Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi yang terdiri dari lima prinsip utama. Selain menjadi pedoman moral, Pancasila juga menjadi alat pemersatu yang menuntun bangsa Indonesia untuk tetap bersatu.

Hal ini tercantum dengan jelas pada sila ketiga yang berbunyi, “Persatuan Indonesia”.

Sila tersebut menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa perlu memandang perbedaan suku bahasa, atau budaya.

3. Bahasa Indonesia

Berdasarkan tahun 2019, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah.

Untuk memudahkan interaksi antar suku, Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Bahasa ini dipilih karena sifatnya yang terbuka dengan bahasa daerah maupun bahasa asing.

Akhirnya, dalam UUD 1945 pada Pasal 36, Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara yang wajib digunakan dan dipelajari oleh semua bangsa.

4. Bendera Merah Putih

Sejak abad ke-13, warna merah putih sudah digunakan sebagai lambang kehormatan di zaman Kerajaan Kediri.

Lalu, pada 1920-an, bendera merah putih mulai digunakan secara masif oleh para tokoh nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan.

Kedua warna ini dipilih karena memiliki makna yang mewakili jati diri rakyat Indonesia:

Merah melambangkan keberanian bangsa dalam melawan penjajah,

Putih melambangkan kesucian atau niat suci para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan tanpa pamrih.

Nilai sejarahnya yang begitu panjang, bendera merah putih akhirnya dipilih sebagai simbol negara yang resmi dikibarkan di Jl. Pegangsaan Timur 56, Jakarta, saat Soekarno menyatakan Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945.

5. Lagu Nasional

Lagu nasional turut menjadi alat pemersatu bangsa karena menyuarakan hati dan simbol perjuangan seluruh rakyat.

Sejak pertama kali “Indonesia Raya” diperdengarkan, lagu yang menceritakan semangat perlawanan terhadap penjajahan ini, telah menyatukan perasaan seluruh rakyat Indonesia.

Lirik dan melodinya yang mencerminkan rasa cinta tanah air, membuat Indonesia Raya menjadi representasi alat pemersatu bangsa yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme, patriotik, hingga cinta negara.