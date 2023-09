Album Baru BTS Proof, Raih Peringkat Satu Billboard 200

Album baru BTS Proof, berhasil meraih peringkat satu tangga album utama Billboard 200 pada minggu ini. Prestasi tersebut membuat BTS menjadi salah satu dari enam besar grup asal Korea yang berhasil meraih puncak tangga lagu dari majalah Amerika Serikat itu.

Menurut Billboard pada Minggu (19/6/2022) waktu setempat, album baru BTS Proof itu mendarat di puncak Billboard 200 dengan menghasilkan 314.000 unit setara album (Equivalent Album Unit/EAU) di Amerika Serikat dalam pekan yang berakhir 16 Juni 2022.

“Sebagian besar dari angka itu didorong oleh penjualan album CD,” kata Billboard, mengutip dari Yonhap pada Senin, (20/6/2022).

Billboard 200 memberi peringkat album paling populer minggu ini di AS, diukur dengan satuan pengukuran unit album setara, terdiri dari penjualan album fisik dan catatan penjualan digital lainnya.

Ini menjadi album BTS keenam yang debut di peringkat satu di chart setelah Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7, dan Be.

Proof dirilis pada 10 Juni sebagai tiga CD yang terdiri dari 48 lagu. Album ini memasukkan hits terbesar sepanjang karier grup itu dan tiga lagu baru yaitu Yet To Come (The Most Beautiful Moment, Run BTS, dan For Youth.

Selain itu terdapat pula lagu solo dan sub-unit grup, atau lagu-lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya dan versi demo dari beberapa lagu hit.

Pencapaian single utama album antologi, Yet To Come, di tangga lagu utama Billboard Hot 100 akan diumumkan pada Senin waktu AS yang diprediksi akan menempati peringkat tertinggi mengingat BTS memiliki penggemar global yang besar.

Grup tersebut baru-baru ini mengumumkan rencana untuk beristirahat dari aktivitas grup untuk fokus pada proyek solo.