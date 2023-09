Alcaraz Geser Djokovic dari Peringkat 1 Tenis Dunia

Kemenangan atas Daniil Medvedev di final Indian Wells membuat Carlos Alcaraz merebut kembali posisi petenis nomor satu dunia menggeser Novak Djokovic.

Djokovic terpaksa absen di Indian Wells karena terbentur aturan vaksinasi COVID-19 untuk masuk Amerika Serikat.

Kabar soal rangking petenis dunia lainnya, adalah terlemparnya Rafael Nadal dari daftar 10 petenis teratas untuk pertamakalinya dalam 18 tahun.

Nadal, yang cedera sejak tersingkir di babak kedua Australian Open, turun ke posisi ke-13.

Alcaraz meraih kemenangan 6-3, 6-2 melawan Daniil Medvedev di partai puncak yang digelar pada Senin (13/3/2023) dini hari WIB.

Petenis Spanyol berusia 19 tahun yang tidak kehilangan satu set pun dalam enam pertandingan di Indian Wells itu akan kembali ke peringkat satu dunia setelah mengangkat trofi.

"Sangat berarti bagi saya untuk kembali ke peringkat satu, itu gila," kata Alcaraz setelah menyelesaikan kemenangan dalam satu jam 10 menit, dikutip dari ATP, Senin.

"Tetapi, mengangkat trofi di sini juga sangat berarti... Saya menyukai turnamen ini. Saya sangat menikmati waktu saya di sini dan tentu saja saya merasakan cinta dari orang-orang sejak hari pertama. Bagi saya, luar biasa menyelesaikan 10 hari seperti ini."

Kemenangan tersebut menambah daftar gelar juara ATP Masters 1000 Alcaraz sebanyak tiga kali, selain sebagai juara bertahan di Miami dan Madrid. Alcaraz juga menjadi petenis kesembilan dan termuda yang memenangi Sunshine Double-Indian Wells dan Miami-dalam kariernya.

Dia bergabung dengan rekan senegaranya Rafael Nadal sebagai satu-satunya petenis yang memenangi setidaknya tiga gelar Masters 1000 saat remaja. Nadal memenangi enam gelar sebelum berusia 20 tahun.

Juara Grand Slam 22 kali itu masuk 10 besar sejak April 2005.

Berikut peringkat 20 teratas ATP, dikutip dari AFP.1. Carlos Alcaraz (Spanyol) 7.420 poin (+1)2. Novak Djokovic (Serbia) 7.160 (-1)3. Stefanos Tsitsipas (Yunani) 5.7704. Casper Ruud (Norwegia) 5.5605. Daniil Medvedev 4.330 (+1)6. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3.415 (+4)7. Andrey Rublev 3.3908. Holger Rune (Denmark) 3.3259. Hubert Hurkacz (Polandia) 3.065 (+2)10. Taylor Fritz (AS) 2.975 (-5)11. Jannik Pendosa (Italia) 2.925 (+2)12. Cameron Norrie (Inggris) 2.81513. Rafael Nadal (Spanyol) 2.715 (-4)14. Frances Tiafoe (AS) 2.710 (+2)15. Alexander Zverev (Jerman) 2.580 (-1)16. Karen Khachanov 2.505 (-1)17. Pablo Carreno Busta (Spanyol) 2.23018. Alex de Minaur (Australia) 2.08519. Tommy Paul (AS) 2.04520. Borna Coric (Kroasia) 1.905