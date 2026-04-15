Alcaraz Mundur dari Barcelona Open!

Carlos Alcaraz mengundurkan diri dari Barcelona Open 2026 setelah menjalani pemeriksaan pada pergelangan tangan kanannya, demikian diumumkan oleh panitia turnamen, Rabu.

Petenis nomor dua dunia itu mengalahkan petenis kualifikasi Otto Virtanen 6-4, 6-2, Selasa (14/4), tetapi tidak akan memainkan pertandingan babak kedua yang dijadwalkan melawan Tomas Machac.

Alcaraz mencapai final Monte-Carlo Masters pekan lalu, tetapi kalah di pertandingan final melawan Jannik Sinner. Pertemuan mereka adalah pertarungan penentuan, dengan posisi nomor satu di peringkat ATP yang juga dipertaruhkan.

Alcaraz memiliki kesempatan untuk merebut kembali posisi nomor satu dunia dari Sinner, tetapi hanya dengan memenangi turnamen ATP 500 di Barcelona. Petenis berusia 22 tahun itu tertinggal 390 poin dari rivalnya di peringkat ATP Live.

Petenis Spanyol itu memiliki catatan 22-3 musim ini, menurut indeks menang/kalah ATP.

Dalam pertandingan pertamanya di negaranya tahun ini, Alcaraz mendapat waktu istirahat medis karena masalah lengan di akhir set pertama.

Namun, unggulan teratas itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik dalam kemenangannya di babak pertama yang berlangsung selama 85 menit.

Alcaraz memiliki kenangan indah di turnamen ATP 500 lapangan tanah liat tersebut, setelah mengangkat trofi pada tahun 2022 dan 2023. Tahun lalu, ia melaju ke final, tetapi kalah dari petenis Denmark Holger Rune.

Alcaraz tengah mengejar gelar ketiganya musim ini setelah menyelesaikan Career Grand Slam di Australian Open dan meraih kemenangan di ajang ATP 500 di Doha.