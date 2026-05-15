Alex Marquez Ungguli Jorge Martin di FP1 Catalunya

Sabtu, 16 Mei 2026 - 06:36 WIB

Sabtu, 16 Mei 2026 - 06:36 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Pembalap Gresini Racing Alex Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan bebas 1 (FP 1) MotoGP Catalunya di Sirkuit Barcelona, Catalunya, Jumat.

Alex tampil mengesankan setelah mengungguli pembalap Aprillia Racing Jorge Martin dengan catatan waktu tercepat 1 menit 39,950 detik.

balapan langsung dipimpin pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio yang mencatat waktu 1 menit 40,343 detik.

Dia terus ditempel ketat oleh pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang mencatat waktu 1 menit 40,388 detik.

Posisi teratas tak bertahan lama setelah Jorge Martin tampil brilian untuk membukukan 1 menit 40,299 detik.

Sesi menyisakan waktu 20 menit, Martin mengalami tabrakan dan kehilangan kendali ketika memasuki tikungan ke-12.

Beruntung tidak mengalami luka serius, Martin berjalan sendiri keluar sirkuit tapi langsung melakukan pengecekan medis oleh dokter Angel Charte.

Pedro Acosta juga bernasib sial setelah kehilangan kendali ketika memasuki tikungan 2, yang membuatnya gagal melanjutkan sesi.

Pada akhir sesi, Alex tampil memukau dengan mempertajam catatan waktunya untuk naik ke posisi teratas menggeser Martin yang tak bisa melanjutkan sesi.

Hasil FP1 MotoGP Catalunya:

1. Alex Marquez : 1 menit 39,950 detik

2. Jorge Martin +0,349 detik

3. Fabio Di Giannantonio +0,393 detik

4. Pedro Acosta +0,438 detik

5. Marco Bezzecchi +0,472 detik

6. Enea Bastianini +0,486 detik

7. Fermin Aldeguer +0,493 detik

8. Jack Miller +0,516 detik

9. Franco Morbidelli +0,563 detik

10. Joan Zarco + 0,594 detik