Alfatih Timur, Sosok Inspiratif Anak Muda di Balik Suksesnya Kitabisa

Muhammad Alfatih Timur, menjadi sosok inspiratif dibalik suksesnya start up kitabisa.com. Mantan aktivitas mahasiswa UI yang biasa disapa Timmy itu lahir di Bukittinggi, 27 Desember 1991.



Dia berhasil mendirikan Kitabisa.com pada 6 Juli 2013. Dia adalah sosok di balik suksesnya, start up Kitabisa.



Terinspirasi dari filosofi gotong royong milik bapak bangsa Indonesia, Soekarno, Timmy mantapkan diri membangun platform penggalangan dana secara online atau biasa disebut crowdfounding.



“Kenapa namanya kitabisa, bukan akubisa atau kamubisa? Karena semangat yang diangkat adalah kolektivisme. Dengan kolektif, kita jadi optimis," ujar Timmy.



Dalam sepak terjangnya, kitabisa menjadi salah satu platform terbesar penggalang dana yang ada di Indonesia.



Masyarakat bisa berperan aktif dalam mensukseskan setiap program penggalangan dana. Misalnya, saat pandemi seperti sekarang, banyak para artis yang turut serta ikut menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kesehatan.



Mulai dari Cathy Sharon, Maia Estianty, yang tergabung dalam Anak Bangsa Peduli bergotong royong mengumpulkan dana untuk akhirnya disumbangkan kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi covid-19.



Situs penggerak perubahan sosial ekonomi masyarakat ini berhasil memfasilitasi lebih dari 31.846 penggalangan dana sosial, dengan 2.801.425 orang yang bergabung, dan lebih dari Rp 815 milyar donasi terkumpul.



Beberapa jenis penggalangan dana meliputi berbagai aspek sosial. Mulai dari biaya medis seseorang, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, pembangunan rumah ibadah, dan lainnya.



Sosoknya semakin isnpiratif, Timmy berhasil masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2016 pada kategori social-enterprenuer.



Dia juga menjadi salah satu peserta yang mengikuti pelatihan bisnis Project Catalyst di Seattle, Washington November 2014.



