Algoritma Picu Polarisasi hingga Kekerasan, PERADI Profesional Buka Peluang Gugatan Hukum

Sejumlah advokat saat menghadiri deklarasi organisasi PERADI Profesional dalam sebuah acara peluncuran yang digelar di Jakarta. Organisasi advokat tersebut menyatakan kehadirannya untuk menjawab berbagai tantangan nyata di dunia hukum Indonesia serta memperkuat profesionalisme advokat. (Foto: Inilah.com/ Reyhaanah A)

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Umum DPN PERADI Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH menilai pergeseran cara konsumsi informasi di era digital telah membawa implikasi serius, tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga hukum dan peradaban. Menurutnya, kurasi informasi kini tidak lagi berada di tangan manusia, melainkan algoritma yang bekerja berdasarkan kepentingan engagement.

“Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran fundamental dalam cara manusia mengonsumsi informasi. Jika dahulu kurasi informasi dilakukan oleh redaktur, editor, atau mekanisme profesional lainnya, saat ini kurasi tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada algoritma,” kata Harris dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Membaca Perilaku Digital

Harris menjelaskan algoritma secara aktif membaca perilaku digital pengguna dan membentuk kebiasaan hingga kecenderungan berpikir. Pasalnya, algoritma dirancang untuk memaksimalkan engagement dan retention, bekerja tanpa henti.

“Membaca perilaku digital kita. Lalu membentuk habit, dan pada akhirnya mendikte kecenderungan manusia,” ujarnya.

Harris juga menilai fenomena ini memicu terbentuknya ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble), sehingga membuat individu hanya terpapar pada satu perspektif informasi.

“Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknologi. Melainkan persoalan hukum dan peradaban. Akibatnya, kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai echo chamber (ruang gema) dan filter bubble (gelembung filter),” tuturnya.

Membentuk Sikap Masyarakat

Oleh karena itu, Harris menegaskan kondisi tersebut berpotensi membentuk sikap masyarakat yang kaku hingga sulit menerima perbedaan. Ia juga mengingatkan titik ekstrem di mana algoritma tidak lagi sekadar merekomendasikan konten, tetapi dapat mendorong polarisasi hingga perilaku destruktif.

“Ketika kondisi ini mencapai puncaknya, algoritma tidak lagi sekadar ‘merekomendasikan’ konten. Ia menyumbang polarisasi. Menggesek kohesi sosial, dan dalam kasus-kasus ekstrem, menyumbang perilaku kekerasan. Kejahatan. Hingga bunuh diri,” jelasnya.

Dengan demikian, Harris menyoroti kompleksitas pertanggungjawaban algoritma yang dinilai belum memiliki subjek hukum yang jelas. Ia menyebut berbeda dengan produk konvensional, algoritma tidak memiliki bentuk fisik yang mudah dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Padahal, realitas menunjukkan bahwa algoritma tidaklah netral. Algoritma adalah arsitektur perilaku (architecture of behavior),” ungkapnya.

Pendekatan Hukum Progresif

Harris lantas mengusulkan pendekatan hukum progresif untuk menjawab tantangan tersebut, salah satunya dengan memperluas konsep kelalaian berat. Selain itu, ia juga mendorong agar algoritma dipandang sebagai produk dalam konteks product liability.

“Sama seperti dokter yang memiliki kewajiban fidusia terhadap pasiennya, atau pengacara terhadap kliennya. Platform digital yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap psikis dan perilaku manusia semestinya memiliki kewajiban hukum untuk tidak merugikan penggunanya secara sistemik,” paparnya.

Dengan demikian, Harris menegaskan pentingnya kehadiran hukum dalam mengimbangi perkembangan teknologi. Menurutnya, platform digital harus bertanggung jawab atas algoritma yang mereka ciptakan.

“Jika algoritma secara aktif memilihkan konten untuk pengguna, maka saya berargumen bahwa platform bukan lagi sekadar saluran netral. Melainkan kurator yang harus bertanggung jawab,” tuturnya menerangkan.