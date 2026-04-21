Profil Ali Wardhana, Menteri Keuangan Termuda dan Terlama di Era Orde Baru

Ukuran Font Kecil Besar

Berbicara tentang perjalanan sejarah ekonomi Indonesia, Ali Wardhana menjadi salah satu sosok ekonomi melegenda yang merancang kebijakan ekonomi modern di tanah air.

Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok visioner yang berperan besar dalam menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia, bahkan pasca krisis pada era 1960-an.

Berkat kebijakan strategisnya yang luar biasa, ia dijuluki sebagai "Mafia Berkeley" yang mampu memperbaiki ekonomi nasional di masa Orde Baru.

Biodata Ali Wardhana

Nama lengkap : Ali Wardhana

: Ali Wardhana Nama panggilan : Ali

: Ali Tempat, tanggal lahir : Surakarta, Jawa Tengah, 6 Mei 1928

: Surakarta, Jawa Tengah, 6 Mei 1928 Tempat, tanggal wafat : Jakarta, 14 September 2015

: Jakarta, 14 September 2015 Pasangan : Rendasih binti Sulaeman Sukantabrata

: Rendasih binti Sulaeman Sukantabrata Anak-anak : 4

: 4 Pendidikan : Universitas Indonesia, University of California

: Universitas Indonesia, University of California Pekerjaan: Ekonom

Ali Wardhana adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia merupakan Menteri Keuangan termuda dan terlama yang menjabat selama 15 tahun, dari 1968 hingga 1983 di era Orde Baru.

Sosok yang dijuluki "Mafia Berkeley" memiliki latar belakang akademik yang mengesankan.

Setelah menyelesaikan studi Ekonomi di Universitas Indonesia, ia langsung melanjutkan studi ke University of California, Berkeley, hingga menamatkan pendidikan doktoral pada tahun 1962.

Perihal kehidupan pribadi, Ali Wardhana menikah dengan Rendasih Ali Wardhana binti Sulaeman Sukantabrata atau akrab dikenal Renny. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai empat orang anak.

Ali Wardhana meninggal dunia pada 14 September 2015 di usia 87 tahun, sementara sang istri terlebih dulu dipanggil yang maha kuasa pada 8 September 2000.

Mengenal Sosok Ali Wardhana, Menteri Keuangan Era Orde Baru

Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ali Wardhana terlebih dulu menjabat sebagai Dekan FEUI selama periode 1967-1978.

Ia berhasil mendapatkan posisi karena memiliki catatan riwayat publikasi yang mengesankan di kancah internasional, seperti Foreign Exchange and its Implication in Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Beberapa segi Transmigrasi Spontan di Indonesia.

Ali resmi diangkat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan I tahun 1968 oleh Presiden Soeharto.

Selama mengemban jabatan ini, Ali mencetak prestasi sejarah yang sangat mengesankan, mulai dari menstabilkan ekonomi pasca-hiperinflasi 1960-an, memangkas inflasi dari level 650 pada 1966 menjadi 20 persen, hingga menggulirkan kebijakan devaluasi rupiah pada 1977 dan 1978.

Kebijakan yang dibuatnya membuatnya dijuluki sebagai “Mafia Berkeley” yang berperan besar dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi era Orde Baru.

Setelah menjabat selama 15 tahun lamanya, Ali masih dipercaya oleh Soeharto untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan periode 1983-1988.

Dengan pengalaman panjangnya di kementerian, ia menjadi panutan banyak orang yang bekerja di bidang keuangan dan ekonomi di tanah air.