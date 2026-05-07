Aliansi Ormas Islam Desak Pemerintah Copot Ade Armando dan Grace Natalie dari BUMN

Ketua Riset dan Advokasi LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ghufroni menegaskan pihaknya bersama 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama mendesak agar pemerintah mencopot Ade Armando dan Grace Natalie dari posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), setelah membuat kegaduhan terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

"(Kami) meminta pemerintah mencopot dan memberhentikan Saudara Ade Armando, Grace Natalie dari posisinya sebagai Komisaris di BUMN, karena telah memprovokasi permusuhan masyarakat dengan menyebarkan konten yang bisa menjadi penyebab terjadinya benturan antar umat beragama," kata Ghufroni dalam jumpa pers Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Selanjutnya Ghufroni mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan, tidak terprovokasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Langkah Hukum

Pihaknya juga menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh ormas Islam tidak memiliki keterkaitan maupun afiliasi dengan kepentingan politik pihak mana pun, termasuk latar belakang atau posisi politik dari pihak-pihak yang dilaporkan.

"Kami menolak segala bentuk narasi yang berupaya menggiring persoalan ini ke ranah politik praktis. Penegakan hukum harus dijaga tetap objektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan di luar hukum," jelasnya.

Tak hanya itu, demi menjamin transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum, ormas Islam meminta kepada Polri agar pemeriksaan perkara yang menjerat Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda dan Grace Natalie tidak didelegasikan ke Polda Metro Jaya, melainkan tetap ditangani secara langsung oleh Bareskrim Mabes Polri.

Mereka berpandangan penanganan di tingkat Bareskrim akan memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap independensi proses, mengingat sensitivitas dan perhatian publik yang tinggi terhadap perkara ini.

"Dengan adanya rencana bagi pihak terlapor dalam hal ini saudara Ade Armando siap meminta maaf kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla dan umat Islam, tak serta merta proses hukum yang berjalan berhenti. Kami akan terus melanjutkan perkara ini hingga tuntas," tegas Ghufroni.



