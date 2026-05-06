Alisson Becker ke Juventus Deal!

Kiper Liverpool Alisson Becker dilaporkan menyetujui kesepakatan pribadi dengan klub besar Italia Juventus dengan kontrak tiga tahun sampai 2029.

Dilaporkan oleh jurnalis asal Italia, Nicolo Schira, dalam kontraknya dengan Si Nyonya Tua, Alisson akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta euro atau sekitar Rp102 miliar per tahun.

"Alisson Becker telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Juventus untuk kontrak hingga 2029 (€5 juta/tahun)," tulis Schira, dikutip dari akun X resminya, Rabu.

Situasi ini membuat Juventus membutuhkan kesepakatan dengan pihak Liverpool untuk benar-benar memiliki Alisson di musim depan. Saat ini, kata Schira, The Reds belum memutuskan apakah akan menjual Alisson atau tidak.

"Juve sekarang sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan Liverpool, yang belum memutuskan apakah akan menjual kiper tersebut. Pembicaraan telah dibuka," tulis Schira.

Kontrak Alisson dengan Liverpool akan berakhir pada tahun depan. Kiper asal Brasil itu sendiri memasuki tahun kedelapannya bersama The Reds setelah ia didatangkan pada musim 2018/2019 dari klub pesaing Juventus, AS Roma.

Selama delapan musim di Anfield, Alisson mencatatkan 305 penampilan, demikian catatan Transfermarkt, dengan dia membantu The Reds memenangi banyak gelar bergengsi, termasuk dua gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.

Pada 23 April, jurnalis Italia lainnya, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa peluang kiper 33 tahun itu terbuka untuk kembali ke Italia yang merupakan negara pertamanya di Eropa setelah merantau dari Brasil.

Alisson sendiri membela Roma selama dua musim yaitu pada 2016/2017 dan 2017/2018. Ia sempat satu tim dengan Mohamed Salah pada 2016/2017, sebelum musim berikutnya penyerang asal Mesir itu bergabung dengan The Reds.

Jika Alisson pergi musim panas ini, ia akan menyusul rekan lamanya yang sudah memutuskan pergi dari ANfield, Mohamed Salah dan Andrew Robertson.