All England 2023: 6 Wakil Indonesia Main, Bagas/Fikri Siap Pertahankan Gelar

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri Saat Juara All England 2022 (Dok. PBSI)

Sebanyak 6 wakil tim bulu tangkis Indonesia mulai melancarkan misi di kejuaraan BWF World Tour Super 1000 All England 2023 hari ini Selasa (14/3/2023).

Duel-duel di babak 32 besar itu mulai dipertandingkan sekitar pukul 17.00 WIB dengan laga ganda putra antara Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana versus Kim Gi Jung/Kim Sa Rang (Korea Selatan) menjadi santapan pembuka untuk Merah Putih.

Tercatat ini kali pertama kedua pasangan bersua di gelaran BWF World Tour. Berkaca dari ranking, wakil Tanah Air agaknya sedikit berada di atas angin, mengingat Bagas/Fikri berada di peringkat ke-12 dunia. Sementara, Jung/Rang menempati posisi ke-57.

Di samping itu, Bagas/Fikri juga punya catatan manis ketika berlaga di All England. Di mana saat ini keduanya masih memegang status juara bertahan usai mengukir hasil manis di kejuaraan yang sama sebelumnya edisi 2022.

Setelahnya, tunggal putra andalan Merah Putih Anthony Sinisuka Ginting juga akan tampil di babak 32 besar hari ini. Pebulu tangkis yang kini kokoh di peringkat tiga besar akan menghadapi wakil asal Thailand Kantaphon Wangcharoen.

Ini merupakan pertemuan kesembilan bagi keduanya. Bicara head-to-head, Ginting diunggulkan. Dari delapan pertemuan terakhir, pebulu tangkis asal Jawa Barat itu mampu memenangkan lima pertandingan. Dan sebaliknya menjadi milik Wangcharoen.

Tercatat ada empat wakil Indonesia di semua sektor lainnya yang ikut menguntit perjalanan Ginting dan Bagas/Fikri.

Manajer Tim Rionny Mainaky pada Senin (13/3/2023) mengungkapkan semua sektor sudah dalam kondisi yang bagus."Semua sektor secara garis besar sudah bagus. Konsentrasi bagus, pergerakan juga bagus dan yang terpenting mereka dalam kondisi sehat," ungkap Rionny.

"Seperti tahun-tahun sebelumya, main di arena ini pasti shuttlecock tidak terlalu kencang jadi perlu kesabaran. Saya melihat anak-anak sudah siap tampil maksimal di pertandingan pertama," tambahnya.

Lebih lanjut, Rionny berharap bahwa fokus prima dalam latihan ini bisa berlanjut ke pertandingan."Semua sudah siap, anak-anak ada yang akan bermain besok, ada yang lusa. Setelah Managers Meeting sore nanti baru keluar jadwalnya. Saya berharap fokus yang bagus dalam latihan ini bisa berlanjut ke pertandingan," tandasnya.

Jadwal wakil Indonesia di All England 2023 mulai pukul 17.00 WIB:

Lapangan 1

Match 1 - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Kim Gi Jung/ Kim Sa Rang (Korea Selatan)Match 3 - Anthony Sinisuka Ginting (3) vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand)Match 7 - Gregoria Mariska Tunjung vs Line Gojmark Kjaersfeldt (Denmark)

Lapangan 3

Match 4 - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Tan Kiang Meng/Lai Pei Jing (3/Malaysia)Match 7 - Shesar Hiren Rhustavito vs Ng Tze Yong (Malaysia)Match 8 - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler (Jerman)