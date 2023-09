All England 2023: Ahsan/Hendra Tatap \"Perang Saudara\"

Sebanyak 10 wakil Indonesia akan tampil di babak 32 besar All England 2023 yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Rabu hari ini (15/3/2023) mulai pukul 10.00 waktu setempat, atau 17.00 WIB. Dua laga "perang saudara" bakal menghiasi jalannya pertandingan yang memasuki hari kedua.

Dua sajian derby antara sesama wakil Indonesia dibuka dengan pertandingan antar Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Mohammad Ahsan/Hendra.

Tercatat ini menjadi pertemuan keempat bagi kedua pasangan di gelaran BWF World Tour. Di atas kertas The Daddies julukan dari Ahsan/Hendra agaknya diunggulkan dalam laga kali ini.

Mengingat, dari tiga pertandingan sebelumnya, juara dunia dua kali itu mampu melumat Pram/Yere tanpa ampun. Terakhir kali, duel antara peringkat 3 versus peringkat 20 dunia itu tersaji dalam gelaran Malaysi Open 2023.

Yere yang mencatatkan come back usai cedera panjang tak mampu membendung serangan The Daddies hingga laga kali itu berlangsung singkat dua gim 21-19,21-17.

Sementara itu, duel saling pukul antara wakil Merah Putih juga tersaji di sektor ganda campuran, yakni Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Jika diselisik, pertemuan kali ini menjadi yang pertama bagi keduanya di ajang sekelas BWF World Tour. Bicara rangking, Dejan/Gloria sedikit berada di atas angin dengan menempati urutan ke-17. Sementara itu ganda campuran nonpelatnas Praveen/Melati saat ini duduk di peringkat ke-43 dunia.

Adapun duel-duel tak kalah menarik juga akan tersaji hari ini. Salah satunya dari sektor ganda campuran, di mana Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan bersua juara dunia asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Meski dalam top performa, The Babbies julukan dari Leo/Daniel patut waspada. Secara head to head, The Babbies memiliki rekor buruk jika bersua ganda Malaysia itu. Dari empat pertemuan yang telah tersaji, Aaron/Soh mampu tampil cekapan dengan melumat semua laga itu dengan kemenangan.

Setelah Leo/Daniel, sang senior Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga akan bertanding melawan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Menilik rekor pertemuan keduanya, Fajar/Alfian dan Kang/Seo masih terbilang sama kuat. Dari dua pertandingan terakhir, keduanya tercatat saling mengalahkan.

Jadwal Wakil Indonesia di All England 2023, Rabu (15/3/2023) mulai pukul 17.00 WIB:

Lapangan 1

Match 2 - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kang Min-hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan)Match 4 - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia/2)

Lapangan 2

Match 11- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Liew Daren (Malaysia)

Lapangan 3

Match 9 - Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman/8)Match 10 - Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia/3)Match 12 - Jonatan Christie vs Weng Hong Yang (China)

Lapangan 4

Match 4 - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle WidjajaMatch 6 - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jaqueline Lima/Samia Lima (Brasil)