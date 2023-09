All New Honda BR-V Catat Penjualan Retail Bulanan Tertinggi

All New Honda BR-V mencatat penjualan retail bulanan tertingginya di tahun ini, setelah mengumpulkan penjualan sebesar 2.534 unit pada Agustus lalu. Angka penjualan All New Honda BR-V di bulan lalu itu juga tercatat meningkat sebesar 31 persen dibandingkan penjualan bulan sebelumnya.

Peningkatan penjualan All New Honda BR-V saat ini turut didukung oleh berbagai aktivitas untuk konsumen seperti GIIAS 2022 dan berbagai aktivitas lainnya yang memberikan pengalaman berkendara bersama All New Honda BR-V. Sejak mulai dikirimkan ke konsumen pada Januari tahun ini, All New Honda BR-V sudah terjual sebanyak 14.377 unit.

"Berbagai pameran dan aktivitas yang kami lakukan di bulan Agustus turut berdampak terhadap penjualan All New Honda BR-V, karena memberikan kesempatan lebih banyak konsumen melihat dan merasakan langsung berkendara dengan All New Honda BR-V. Di saat yang sama, kami juga masih terus memonitor kondisi pasokan komponen yang masih belum stabil saat ini dan terus berusaha secepat-cepatnya memenuhi permintaan konsumen yang trennya masih terus meningkat," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director Honda Prospect Motor (HPM)

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

Secara total, Honda berhasil menjual 10.983 unit pada Agustus 2022 atau meningkat sebesar 4 persen dibandingkan penjualan di bulan sebelumnya. Kontribusi terbesar untuk penjualan Honda di bulan Agustus masih datang dari Honda Brio yang berhasil terjual sebanyak 4.152 unit.

Model Honda lainnya, yaitu All New Honda HR-V terjual sebanyak 2.899 unit di bulan Agustus 2022. Sementara Honda City Hatchback RS terjual sebanyak 620 unit, New Honda CR-V sebanyak 591 unit, New Honda Mobilio sebanyak 98 unit, All New Honda City 63 unit, All New Honda Civic RS 16 unit, dan New Honda Accord 10 unit.

Memasuki semester kedua tahun 2022, Honda juga menawarkan program penjualan terbaru bertajuk 'Share Your Redefined Experience' untuk periode bulan Juli hingga September 2022 dimana konsumen berkesempatan mendapat Special Leasing Program 0% untuk 1 Tahun, Fleet Sales Package Value hingga Rp10 juta, Daily Rewards Rp5 juta, Weekly Rewards Rp5 juta, Monthly Rewards Rp5 juta dan Free Biaya Perawatan berkala (Jasa + Parts s/d 50.000 km/ 4 tahun).

Selain itu, terdapat pula program Sporty DNA Package khusus untuk pembelian unit Honda City Hatchback RS Manual Transmission dimana konsumen berkesempatan untuk mendapatkan tambahan reward Rp10 Juta dan bonus genuine part accessories berupa; Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, Rear Under Spoiler, Tailgate Spoiler Garnish, dan Door Visors.