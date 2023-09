All New Honda BR-V Resmi Masuk Dapur Produksi di Karawang, Siap Ekspor ke 30 Negara

Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan dimulainya produksi massal pertama All New Honda BR-V. Produksi model Low SUV teranyar Honda ini dilakukan di pabrik HPM di Karawang, Jawa Barat, tempat model Honda lain diproduksi seperti Brio, Mobilio, City Hatchback, HR-V, hingga CR-V.

Menurut President Director HPM Takehiro Watanabe, produksi All New BR-V di Indonesia tidak hanya akan memenuhi permintaan pasar lokal, tetapi juga akan diekspor ke lebih dari 30 negara di dunia.

"Kami bangga bahwa di seluruh dunia All New Honda BR-V hanya akan diproduksi di Indonesia. Ini merupakan tantangan besar bagi kami untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan, sekaligus menunjukkan standar tinggi dari kualitas produksi di Indonesia," kata Watanabe dalam acara Line off Ceremony All New Honda BR-V di Karawang, Senin (13/12/2021).

Kehadiran All New Honda BR-V di Indonesia mendapatkan sambutan baik dari konsumen di Tanah Air. Sejak diluncurkan pada September 2021, angka pemesanan untuk BR-V terbaru ini sudah mencapai 2.500 unit lebih. Dengan dimulai produksi pertama ini, HPM siap untuk mengirimkan unit kepada konsumen mulai awal tahun depan.

"Kini kami sudah siap untuk mengirimkan mobil ini pada awal bulan Januari 2022 kepada para konsumen pertama yang telah melakukan pemesanan," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Generasi kedua Honda BR-V ini hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya. Model anyar ini juga telah dilengkapi berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

All New Honda BR-V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda SENSING, Honda LaneWatch, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah Low SUV 7-seater di kelasnya.

Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2015 silam. Hingga November 2021, Honda BR-V terus diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dengan total penjualan ritel 77.137 unit.

Secara global, Honda BR-V telah terjual lebih dari 255.000 unit dan Indonesia merupakan negara tertinggi dalam kontribusi penjualannya sebanyak 30 persen. Honda BR-V juga diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dan telah mendapatkan 12 penghargaan bergengsi.