All New Honda HR-V Meluncur di Indonesia, Ada Varian RS dengan Mesin Turbo

Honda Prospect Motor (HPM) akhirnya resmi meluncurkan All New Honda HR-V dalam sebuah acara virtual, Rabu (23/3/2022). Generasi kedua dari Honda HR-V ini juga hadir dalam varian RS dengan tampilan lebih sporty dan mesin 1.5L VTEC TURBO yang lebih bertenaga.

Selain itu, seluruh varian All New Honda HR-V kini telah dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda SENSING.

Honda HR-V merupakan model Medium SUV global dari Honda yang mencatat kesuksesan di berbagai negara. Hingga Desember 2021, Honda HR-V telah mencapai penjualan 3,5 juta unit di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, Honda HR-V juga diterima dengan baik oleh pelanggan dengan total penjualan sebesar 208.749 unit, dan dengan konsisten menjadi market leader di kelasnya hingga saat ini.

Sebelum diluncurkan di Indonesia, generasi kedua Honda HR-V telah diperkenalkan di Jepang, Thailand, dan Eropa dengan respon yang sangat baik dari konsumen. Bahkan dalam kurun waktu sebulan sejak diluncurkan di Jepang, Honda HR-V generasi kedua ini telah mencatatkan penjualan lebih dari 50.000 unit.

"Hari ini kami sangat senang dapat menghadirkan Honda HR-V generasi kedua yang sangat ditunggu-tunggu oleh konsumen di Indonesia. Setelah sukses di berbagai negara, All New Honda HR-V kini tampil memukau dengan desain yang semakin stylish, fitur semakin canggih, tampilan yang lebih sporty dan mesin yang lebih bertenaga," kata President Director HPM Takehiro Watanabe.

All New Honda HR-V tampil sangat berbeda dengan mengusung konsep 'Exceptionally Impressive' yang dikembangkan sebagai SUV unik dan memukau untuk mendukung gaya hidup konsumennya melalui desain dan teknologi yang canggih.

Dari sisi eksterior, All New Honda HR-V menampilkan perubahan desain total dengan garis-garis tajam yang membuatnya lebih stylish dan sporty dari generasi sebelumnya. Pada sisi depan, SUV anyar ini tampil agresif dan sporty dengan desain grille depan baru yang terintegrasi dengan Full LED Headlight with Sequential LED Turning Signal dan juga dilengkapi dengan LED Fog Light. Sedangkan kesan tangguh pada All New Honda HR-V semakin kuat dengan desain baru pada velg 18-inch yang agresif.

Dari sisi interior, All New Honda HR-V semakin menawan dengan adanya 4,2-inch Interactive TFT Meter yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara, seperti Honda SENSING, Rear Seat Reminder, indikasi lampu pada kendaraan dan konsumsi bahan bakar.

All New Honda HR-V juga dilengkapi dengan Shift Knob berbalut kulit, One Push Ignition System & Smart Entry System, Paddle Shift dan Auto A/C. All New Honda HR-V terasa lebih nyaman dengan material berkualitas di dalam kabin yang didominasi warna hitam dengan jok yang dipadukan dengan kulit serta dilengkapi Rear A/C Ventilation, Air Diffusion Outlet dengan tiga mode pengaturan udara, yaitu Normal, Diffusion dan Closed, serta Panoramic Glass Roof.

All New Honda HR-V dilengkapi dengan 8-inch Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio yang terintegrasi dengan Bluetooth, Radio AM/FM, Hands-Free Telephone, WebLink dan Smartphone Connection. Pengaturan audio dan fungsi lainnya juga dapat dilakukan dengan mudah melalui Audio Steering Switch yang terletak di roda kemudi. Fitur lain juga telah disematkan di mobil ini seperti Multi-Angle Rear View Camera yang dapat menampilkan tiga tampilan yakni Normal View, Wide View, dan Top View untuk membantu pengendara saat memarkir mobilnya.

All New Honda HR-V menawarkan ruang kabin yang nyaman bagi pengemudi dan penumpang dilengkapi dengan Front & Driver USB Port, Dual Rear USB Port, Vanity Mirror Lamp, Electrostatic Touch LED Map Light yang berfungsi untuk menyalakan lampu dengan gestur tangan tanpa sentuhan tangan, Rear Armrest with Cupholder, dan Seatback Pocket. SUV terbaru ini juga memiliki ruang bagasi yang luas dan fleksibel dengan tiga mode yaitu Long Mode, Utility Mode, dan Tall Mode.

Teknologi keselamatan canggih Honda SENSING juga disematkan pada All New Honda HR-V. Honda SENSING adalah serangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang dengan memberikan peringatan untuk secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Teknologi Honda SENSING pada All New Honda HR-V meliputi; Collision Mitigation Braking SystemTM (CMBSTM), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Low SpeedFollow, Auto-High Beam, dan Lead Car Departure Notification System (LCDN). Teknologi canggih ini sebelumnya juga telah diterapkan pada model-model seperti Honda Odyssey, Honda Accord, All New Honda Civic RS, Honda CR-V, dan All New Honda BR-V.

All New Honda HR-V telah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan standar tinggi lainnya, seperti Honda LaneWatch, 4 Airbags, struktur rangka G-CON + ACETM dengan Side Impact Beam, teknologi pengereman ABS + EBD + BA, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Vehicle Stability Assist, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, dan Emergency Stop Signal, serta Seatbelt Reminder untuk setiap baris kursi.

Untuk varian non-RS, All New Honda HR-V mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang menghasilkan tenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, Smart Entry System dan Auto Foldable Door Mirror dengan LED Turning Signal.

"Honda HR-V diperkenalkan di Indonesia pada saat yang tepat, dimana segmen medium SUV mulai tumbuh karena didorong konsumen generasi baru yang lebih muda dan menginginkan model SUV yang lebih compact, stylish, canggih namun tetap bertenaga untuk mendukung gaya hidup mereka yang dinamis. Dengan berbagai perubahan dari sisi tampilan, teknologi, dan mesin, kami percaya All New Honda HR-V akan terus menjadi favorit konsumen di Indonesia," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Honda menghadirkan varian RS di model SUV pada All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo.

All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo hadir dengan tampilan yang semakin sporty dengan Aero Kit RS yang stylish dan aksen garis merah pada bumper bawah sesuai dengan konsep desain 'Amp up your life' yang memperkuat karakter penggunanya dan Dual Exhaust Pipe Finisher.

Kabin All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo juga semakin sporty dengan dominasi warna hitam, jok kulit dan aksen merah serta Door Upper Soft Pad.

Dari segi performa, All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo mengusung Mesin 1.5L VTEC TURBO yang menghasilkan tenaga 177 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm pada 1.700-4.500 rpm.

Untuk semakin menambah sensasi berkendara, terdapat tiga pilihan berkendara yaitu Sport, Normal dan Econ. All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo juga dilengkapi dengan 4 Speakers dan 2 Tweeters, 6 Airbags dan Hands-Free Power Tailgate + Walk-Away Close, serta 7-inch Interactive TFT Meter Cluster.

Pada generasi terbaru ini, All New Honda HR-V hadir dengan warna yang unik sesuai dengan karakteristik penggunanya, Sand Khaki Pearl sebagai warna baru dan beberapa warna lainnya seperti Ignite Red Metallic Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, dan Platinum White Pearl.

Berikut harga All New Honda HR-V (on the road Jakarta):

- All New Honda HR-V 1.5L S CVT: Rp355,9 juta- All New Honda HR-V 1.5L E CVT: Rp379,9 juta- All New Honda HR-V 1.5L SE CVT: Rp399,9 juta- All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS: Rp499,9 juta

Fitur dan Varian All New Honda HR-V

All New Honda HR-V 1.5L S CVT

Tipe All New Honda HR-V ini didukung mesin 1.5 liter DOHC i-VTEC 4 silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 121PS pada 6.600 rpm dengan torsi maksimal 145 Nm pada 4.300 rpm. Pada bagian eksterior, tipe ini dilengkapi dengan Full LED Headlights with LED Daytime Running Light, Full-width Rear Lights with 3D Effect, Body Color Door Mirror + Handle, Shark Fin Antenna dan 17” Alloy Wheels.

Sementara pada bagian interior, tipe ini dilengkapi dengan 4.2-inch Interactive TFT Meter Cluster, Air Diffusion Outlet, Auto A/C, Driver Auto Power Window, Driver Seat Height Adjuster, Hands-Free Telephone & Audio Steering Switches, LED Map Light, Fabric Seat, Dual Rear USB Charger, 4 Speaker dan 7-inch Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, Bluetooth, Hands-Free Telephone, Voice Command Switch, USB Player, Smartphone Connection (dengan tambahan kabel untuk mirroring).

Dari sisi teknologi dan keselamatan, tipe ini telah memiliki standar fitur yang lengkap termasuk Honda SENSING, Walk-Away Auto Lock, Auto Door Lock by Speed, EPB + ABH, ABS + EBD + BA, Vehicle Stability Assist, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Emergency Stop Signal, 4 Airbags, Rear Parking Sensor, Immobilizer, Alarm System, Rear Seat Reminder, Rear Parking Camera dan ECO Assist.

All New Honda HR-V 1.5L E CVT

Tipe All New Honda HR-V ini memiliki fitur pada All New Honda HR-V 1.5L S CVT ditambah Grille dengan warna senada dengan bodi, Remote Engine Start, Painted Fog & Bumper Garnish, Auto Foldable Door Mirror with LED Turning Signal, Leather-Fabric Combi Seat, Paddle Shift, Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob, Rear A/C Ventilation dan Rear Seat Armrest with Cup Holder.

All New Honda HR-V 1.5L SE CVT

Tipe All New Honda HR-V ini memiliki fitur pada All New Honda HR-V 1.5L E CVT ditambah Grille dengan warna senada dengan bodi, Sequential LED Turning Signal, Panoramic Glass Roof, LED Fog Light, 18-inch Sporty Alloy Wheels, Piano Black Power Window Panel, Vanity Mirror with Lamp, Honda LaneWatchTM, Electrostatic Touch LED Map Light, Multi-Angle Rear View Camera dan 8-inch Capacitive Touchscreen Display Audio, USB Port, Bluetooth, Hands-Free Telephone, AM/FM Radio, MP3/WMA, Smartphone Connection, WebLink (dengan tambahan kabel untuk mirroring).

All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS

Tipe All New Honda HR-V ini memiliki fitur pada All New Honda HR-V 1.5L SE CVT ditambah mesin 1.5L VTEC TURBO, Aero Kit RS yang stylish, Dual Chrome Exhaust Pipe Finisher, Stylish Black Interior and Leather-Trimmed Seat with Red Stitches, Door Upper Soft Pad, Leather-Wrapped Steering Wheel, 7-inch Interactive TFT Meter Cluster, 4-Speakers + 2 Tweeters, 3-Mode Drive System (Sport, Normal, ECON), Hands-Free Access Power Tailgate + Walk-Away Close dan 6 Airbags.