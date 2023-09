All New Subaru XV dan BRZ Tampil Perdana di GIIAS 2022

Peluncuran All New Subaru XV dan BRZ di GIIAS (Foto: inilah.com)

Tahun ini, untuk pertama kalinya, Subaru mengikuti gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE-BSD City, Tangerang, Banten dengan menampilkan dua jagoan anyarnya All new Subaru XV dan Subaru BRZ yang pertama kali tampil di Indonesia.

Berlokasi di Hall 5C ICE-BSD City, Subaru Indonesia menempati area seluas 702m, dengan tema besar “The Earth Circulation” yang tekankan kedekatan brand dan produk Subaru dengan alam serta membuat kendaraan yang ada di dalamnya terlihat dinamis selama 11 hari pameran GIIAS 2022.

Pada press conference hari pembukaan GIIAS 2022 hari ini, Subaru Indonesia perkenalkan 2 model sekaligus yaknk Compact SUV yang sangat ekspresif melalui desain dan kemampuan jelajahnya, The all-new SUBARU XV.

Dilengkapi dengan SUBARU Core Technology terbaru seperti Symmetrical All-Wheel Drive, Subaru Slobal Platform, BOXER Engine dan EyeSightO. #XpressyourVibes 2. Sports car Front-Engine, Rear-wheel Drive (RWD) dengan handling, tenaga, torsi, dan akselerasi yang meningkat dibanding generasi sebelumnya, The ali-new SUBARU BRZ janjikan pengalaman Sports Car yang murni, lengkap dengan reliabilitas dan safety khas Subaru.

All new Subaru BRZ (Foto: inilah.com)

Acara pembukaan booth Subaru di SIIAS 2022 ini dihadiri Subaru Koizumi, Overseas Sales & Marketing Division dari Subaru Corporation Japan, Paula Dewiyanti, President Director dari Subaru Indonesia, Arie Christopher, Chief Operating Officer dari Subaru Indonesia, dan Carlos Sanusi, Director, PT Plaza Auto Cipta.

Arie Christopher, Chief Operating Officer, Subaru Indonesia mengatakan, momentum GIIAS 2022 untuk membawa Subaru Motor Show brand Identity terbaru dan konsep desain global. Semakin istimewa juga dengan peluncuran dua model penting yang membentuk brand Subaru secara global: the all-new Subaru XV dan the all-new Subaru BRZ.

"Kami sangat percaya SUBARU XV dapat menjadi compact SUV yang kompetitif di segmennya, dengan Symmetrical All-Wheei Drive, BOXERO Engine, Subaru Global Platform, dan sistem bantuan pengemudi EyeSight& generasi ke-4", katanya di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (11/08/2022).

Partisipasi perdana Subaru di gelaran GIIAS tentu menjadi sangat istimewa, setelah diterima nya Subaru Indonesia dibawah naungan PT Plaza Auto Mega menjadi anggota GAIKINDO sejak April 2022.

Dengan Motor Show brand identity terbaru “The Earth Circultation” booth Subaru menempati hali 5C seluas 702m, Meluncurkan dua lini model terbaru di hari pembukaan GIIAS 2022, Subaru Indonesia tampilkan 6 kendaraan pada lantai pameran GIIAS 2022:

1. The all-new Subaru BRZ MT2. The all-new Subaru BRZ A/T3. The all-new Subaru XV 2.0i-S4. The all-new Subaru XV 2.0i-L5. The all-new Subaru Forester 2.0i- Eyesight6. The all-new Subaru Forester 2.0i-S Eyesight

Pada GIIAS 2022, the all-new Subaru XV diperkenalkan dengan 2 varian trim: Subaru XV 2.01-S yang ditawarkan dengan harga Rp449.500.000 (on-the-road Jakarta) sementara Subaru XV 2.01-S EyeSight8 ditawarkan dengan harga Rp499.800.000 (on-the-road Jakarta).

Sedangkan untuk all-new Subaru BRZ diperkenalkan dengan 2 transmisi: Subaru BRZ M/T (manual) yang ditawarkan dengan harga Rp825.000.000 (on-the-road Jakarta) sementara Subaru BRZ A/T (automatic) ditawarkan dengan harga Rp850.000.000 (on-the-road Jakarta).

Seluruh the all-new Subaru Forester yang dipasarkan melalui PT Plaza Auto Mega, ditawarkan dengan Garansi 3 tahun / 100.000 km, servis gratis 3 tahun / 50.000km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga Subaru Roadside Assistance 3 tahun.

Spesifikasi all-new Subaru XV

All-new Subaru XV hadir dengan Subaru Symmetrical Ali-Wheel Drive yang legendaris, Active Torgue Veconng. dan ground dearance 8,7 inci, menjadikannya compact SUV yang sangat mumpuni. Model ini menggunakan mesin SUBARU BOXERA 4 silinder 2,0 liter yang mengeluarkan tenaga 156ps dan torsi maksimal 196Nm mulai di 4,000rpm.

Tenaga disalurkan menggunakan transmisi Lineartronic& CVT 7percepatan yang tersambung dengan sistem S-AWD dan X-MODE terbaru.

Lebih lanjut the all-new Subaru XV 2.0i S-EyeSight juga dilengkapi dengan teknologi bantuan pengemudi EyeSightyang telah menerima berbagai penghargaan.

Fitur ini meliputi, Automatic Pre-Collision Braking, PreColksion Throttie Management: Lane Keep Assist: Lane Departure and Sway Warning, and Lead Vehicle Start Alert.

Sistem ini juga memiliki fitur yang menambah kenyamanan untuk menghadapi jalan perkotaan yang padat seperti, Advanced Adaptive Cruise Control with Lane Centering, Reverse Automatic Braking: and Blind-Spot Detection with Lane Change Assist, Rear Cross-Traffic Alert, dan Steering Responsive Headlights. Adapun sistem keamanan pasif seperti Airbag juga lengkap tersedia, dimana semua varian the all-new Subaru XV memiliki tujuh airbag: airbag depan pengemudi dan penumpang depan, airbag tirai samping dan airbag panggul/torso samping, serta airbag lutut pengemudi.

Untuk bagian interior the all-new Subaru XV dilengkapi dengan Nappa Leather dengan wama yang cukup ekspresif namun mudah untuk dibersihkan, mencirikan posisinya sebagai compact SUV perkotaan yang siap untuk diajak bertualang.

Center console dengan layar 8-inchi juga dapat terintegrasi dengan Apple CarPlay, Android Auto" dan Bluetooth hands-free phone.

Kualitas finishing interior dan eksterior menunjukkan perhatian yang tajam terhadap detail, sementara fungsionalitas khas Subaru telah dibawa ke tingkat yang benar-benar baru.