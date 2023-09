All New Toyota bZ4X Meluncur di Indonesia, Harga Tembus Rp1 Miliar

Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) mass production pertama mereka di Indonesia, yakni All New Toyota bZ4X yang dibanderol dengan harga mencapai Rp1,19 miliar on the road Jakarta.

"Sejalan dengan komitmen Mobility for All, kami melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi yang sudah ada dengan All New bZ4X sebagai produk BEV Toyota pertama yang dipasarkan untuk pelanggan di Indonesia," ucap President Director TAM Susumu Matsuda saat acara peluncuran di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kendaraan listrik penuh pertama di Indonesia dari Toyota ini, merupakan salah satu bentuk realisasi visi dari Toyota dalam menghadirkan ever-better cars sebagai sarana mobilitas masyarakat yang bebas polusi dan ramah lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Director TAM Henry Tanoto menyatakan bahwa kehadiran kendaraan ini akan menjadi pionir Battery EV Toyota sekaligus melengkapi jajaran kendaraan elektrifikasi di Indonesia yang terdiri dari teknologi Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV.

"Dengan ini, pelanggan bebas memilih kendaraan elektrifikasi Toyota yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga membuka kesempatan bagi semua untuk bisa berkontribusi mengurangi emisi karbon sembari menjalankan mobilitasnya bersama teknologi kendaraan ramah lingkungan dari Toyota," kata Henry.

Hal ini guna mendukung terlaksananya strategi perusahaan tersebut pada 2060 untuk mencapai target Net Zero Emission yang juga sejalan dengan Toyota Environmental Challenge 2050 untuk mengurangi emisi karbon dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produk dan teknologi.

Untuk pasar domestik sendiri, Toyota dalam hal ini sudah menghadirkan berbagai produk elektrifikasi sejak 2009 yang dimulai dengan Toyota Prius Hybrid. Hingga kini, TAM secara total melalui Toyota dan Lexus memiliki 14 pilihan produk elektrifikasi, dengan teknologi Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV.

Selama satu dekade lebih hadirnya kendaraan elektrifikasi di Indonesia, TAM mencatat total penjualan sebanyak 7.012 unit hingga tahun ini.

Banyaknya pilihan teknologi elektrifikasi yang disediakan Toyota bertujuan agar masyarakat bisa memilih kendaraan elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan lifestyle-nya masing-masing dalam bermobilitas. Sehingga semua anggota masyarakat bisa ikut berkontribusi mengurangi emisi karbon dengan menggunakan teknologi eco friendly.

All New bZ4X dibangun dari basis Platform e-TNGA yang merupakan refinement dari Toyota New Global Architecture (TNGA). Namun, dioptimalkan, dan didedikasikan untuk Battery Electric Vehicle.

Salah satu kelebihannya adalah unit baterai ramping terletak sepenuhnya di bawah lantai kendaraan sebagai bagian integral dari chassis sehingga membantu mendapatkan pusat gravitasi rendah, keseimbangan bobot depan-belakang ideal, dan rigidity bodi tinggi.

Lithium-ion Battery di bZ4X mempunyai kapasitas 71,4 kWh yang sejak terisi penuh, baterai ini memiliki jarak tempuh hingga 500 km tanpa menghasilkan emisi sama sekali.

"Dengan penggunaan platform e-TNGA, baterai bZ4X bisa diintegrasikan ke dalam sasis sehingga aman dari benturan dari berbagai sisi. Water cooling system yang menyatu dengan sistem AC mobil dimanfaatkan untuk menstabilkan suhu baterai setelah penggunaan yang ekstensif demi menjaga performa dan keamanan baterai,” kata Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.

Masuk ke dalam kabin, tema interior bZ4X adalah kenyamanan dan kelapangan yang memberikan suasana ala living room. Dipadukan dengan layar sentuh 12,3 inci terbesar di mobil Toyota dengan menu navigasi disertai fitur konektivitas lengkap ke smartphone.

Pertama pada mobil listrik di Indonesia, terdapat pula fitur canggih Advanced Park yang dirancang untuk membantu pengemudi ketika parkir paralel atau parkir mundur tanpa perlu menggerakkan kemudi sedikitpun.

Sebagai sebuah mobil yang advanced, All New bZ4X memanfaatkan fitur safety aktif yang paling canggih demi melindungi pengendara serta pengguna jalan lainnya yakni Toyota Safety Sense (TSS) 3.0. Disematkan pula fitur telematika canggih T Intouch, yaitu teknologi yang menghubungkan pengguna dan mobil dengan berbagai layanan mobilitas Toyota melalui mTOYOTA.

All New Toyota bZ4X dilengkapi pula dengan T-CARE, layanan aftersales terbaru Toyota yang semakin memberikan peace of mind kepada pelanggan.

Bagi pelanggan yang menggunakan Battery EV ini, sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang lebih dulu).

Ada tambahan benefit berupa extended warranty 1 tahun/ 20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis tepat waktu sesuai rekomendasi TAM. Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh outlet resmi Toyota di Indonesia.

Lebih jauh, sebagai bukti kualitas baterai dan komitmen memberikan peace of mind kepada pelanggan, TAM juga memberikan garansi baterai All New Toyota bZ4X selama 8 tahun atau 160.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

"Kami pastikan seluruh jaringan diler mampu menangani permasalahan apapun pada kendaraan elektrifikasi pelanggan dengan menyiapkan fasilitas bengkel modern dan canggih sesuai kebutuhan servis berkala dan perbaikan, meningkatkan kualitas teknisi sesuai standar Toyota global untuk menangani kendaraan elektrifikasi, serta penyediaan spare parts sesuai kebutuhan di workshop," papar Anton.

Setelah meluncurkan All New bZ4X, TAM berkomitmen untuk terus menghadirkan beragam inovasi serta pilihan kendaraan elektrifikasi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks. Termasuk juga memproduksi secara lokal kendaraan elektrifikasi berbasis hybrid pertamanya.